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新店罷團女志工中和宣傳…突遭出拳打頭 男子被逮：不滿沒贈品
罷免新北市新店區立委的民團志工，昨天下午在中和區景新街進行罷免宣傳時，1名63歲黃男經過時突然出手攻擊46歲鍾姓女志工頭部，隨後步行離開，鍾女昨晚驗傷後向中和警方報案。中和警鎖定黃男行蹤後迅速將他逮捕，詢後依傷害罪嫌函送。
據了解，罷免新店區立委的民團鍾姓女志工，昨天上午至中和區景新市場從事罷免宣傳活動，不料突然被1名男子出拳毆打頭部，其他志工見狀即上前將男子拉開，但行凶男子趁亂離開現場。
事發後鍾女持續進行罷免宣傳活動，直到昨晚時覺得頭部仍有不適情形，經就醫檢查後前往中和分局秀山所報案。警員調閱監視器並在鍾女指認下鎖定黃男涉嫌重大，立即前往黃男住處將他帶回派出所，詢後依傷害罪嫌將黃男函送新北地檢署偵辦。
但黃男警詢僅表示，他拿到鍾女發的傳單以為有贈品，卻沒有發贈品才不滿動手打人。
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