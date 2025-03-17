快訊

冷！周三至周五清晨更冷 北市「這2區」低溫恐跌破10度

MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

比特犬2度開窗跳車咬人 飼主養逾10年：不排除安樂死

附身分證影本首案 罷團：陳雪生案一階達標暫不送件

中央社／ 台北17日電

罷免國民黨連江縣立委陳雪生的團體今天說，他們收到141份附身分證影本的連署書，已達第1階段門檻，不過，為了保護幫忙連署者，將暫不送件，先進行二階連署意願調查，待接近二階門檻再送出一階連署書。

公職人員選舉罷免法修正條文自2月20日起生效，明訂罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本。因此許多罷免團體趕在2月20日前就送交第1階段連署書，以確保第1階段提議及第2階段連署都不必附身分證正反影本。

中選會表示，自2月20日後，沒有新的罷免案送中選會。

罷免陳雪生的團體「馬祖剷雪大隊」今天透過社群網站Threads表示，雖然適用新法後，造成連署過程更大挑戰，但他們對馬祖的愛，以及罷免陳雪生的意志絲毫沒有動搖。

馬祖剷雪大隊說，馬祖罷免第1階段門檻是117人，他們已經蒐集到141份連署書，每一份都是扎扎實實蒐集身分證件影本，沒有任何死人參加連署。

不過，馬祖剷雪大隊表示，第1階段連署成果將暫時不送件，而是先進行「罷免陳雪生第2階段意願調查」，待確定有意願簽署第2階段的連署人接近1164人的第2階段門檻，再正式送出第1階段連署書。

馬祖剷雪大隊說，馬祖地方小、人口少、人際關係緊密，第1階段連署人在送出資料後，容易成為地方惡勢力「查水表」對象，用各種方式施壓、刁難、打壓。因此經再三思量，他們選擇暫不送交第1階段連署名冊，保護幫忙連署的人，直接開始為第2階段準備。

目前共有35件泛藍立委罷免案、2件民進黨縣議員罷免案與遭停職的新竹市長高虹安罷免案可進入二階連署；另有17件民進黨立委罷免案、6件泛綠縣市議員罷免案未過一階門檻，得補件1次。

根據中選會網站，罷免程序為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

罷免

延伸閱讀

人民是頭家宣講助罷免連署上千 桃園罷6席藍委正升溫

助攻罷免二階連署 民進黨湧言會民代串連成立27處罷免服務站

罷免連署能寫簡體字、數字！中選會澄清3大不實消息

全台罷免服務站成立 曹興誠：台灣未來的關鍵之戰

相關新聞

藍反廢死反戒嚴公投草案出爐 綠：依法不得由立院提出

國民黨今天宣布將推出反廢死、反戒嚴公投，據了解，將由國民黨立委負責提案，由立法院會通過。民進黨立委林俊憲說，國民黨的公投...

桃園罷藍委連署站外醉男飆五字經 遭辱罵志工今將提告

桃園市罷免團體目前針對6名藍委啟動二階段罷免連署，位於桃園市復興路一處罷免連署站昨天晚上有酒醉男鬧場，不僅嗆志工「吃飽太...

人民是頭家宣講助罷免連署上千 桃園罷6席藍委正升溫

台灣民意基金會最新民調桃園市意外成為大罷免熱區，民進黨「人民是頭家」政策宣講會昨天桃園場為罷免案升溫，桃園罷涂領銜人Ri...

新竹縣市罷免四團體 周五新竹火車站舉行罷免大會師

全台大罷免，新竹地區共有三名國民黨立委與停職中的新竹市長高虹安進入第二階段罷免聯署，新竹縣市罷免團體宣布，本周五（21日...

想藉2公投催票？國民黨罷免綠營反守為攻能突破35：0嗎

大罷免潮遍地開花，藍營發起罷免17名民進黨立委的第一階段連署大潰敗，讓藍營內部形同壓力鍋。目前罷免綠營「雙吳」團體已完成補件，不等中選會審查，本周起就要啟動第二階段前置作業。國民黨黨中央方面陸空戰齊發，本周起展開全國各縣市百場問政說明會反惡罷，黨主席朱立倫親領軍宣示推動公投，國民黨反守為攻，究竟能否帶動支持者投出反罷免票？

酸藍反廢死、反戒嚴公投「師出無名」 民進黨：朱立倫慌了

國民黨主席朱立倫今天宣示推動反廢死、反戒嚴公投，訴諸更大民主公投。民進黨發言人吳崢反批，台灣沒有戒嚴、死刑也沒有被宣告違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。