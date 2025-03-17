桃園罷藍委連署站外醉男飆五字經 遭辱罵志工今將提告

桃園市罷免團體目前針對6名藍委啟動二階段罷免連署，位於桃園市復興路一處罷免連署站昨天晚上有酒醉男鬧場，不僅嗆志工「吃飽太閒」，還爆粗口五字經。警方指出，昨已通知該男子到派出所做出初步筆錄，遭辱罵志工今天將提告。

民進黨桃園市議員黃瓊慧在臉書披露此事，提及昨天位在桃園區復興路的罷免連署站，志工群遭一名男子用五字經辱罵、還問候他們的媽媽長達10幾分鐘。並在留言區附上影片，畫面顯示該男子站在連署站外不停嗆聲，志工不為所動，同時錄影蒐證。

武陵派出所指出，武陵所員警昨天獲報到場時，該名被控辱罵志工的謝姓男子已經離開，警方調閱監視器掌握謝男行蹤，並通知謝男到派出所做初步筆錄。遭辱罵的志工預計今天傍晚到派出所提告，警方將依案件類別再通知謝男做正式筆錄。

據悉，謝男當下疑有飲酒，稱原本在旁邊公車站等車回家，但遇到連署站志工一直要他簽名，而他覺得莫名其妙、不懂為何一定要簽，才心情不悅進而與志工發生爭執。

黃瓊慧說，連署站類似情形不少，桃園區介壽站前的機車也遭賓士撞倒，由於志工有不斷呼喊仍不被理會，明顯是故意撞擊，還有表態支持罷免不適任藍委的台派披薩店遭到市府「查水表」開出限期改善單，自己也遇過反罷免民眾嗆她「吃飽太閒」等。

黃瓊慧直言，行使憲法賦予的公民權，真的沒有做錯什麼，為什麼要遭受這些威脅恐嚇？但她也認為，這些騷擾罷免的事件衝突，反而會更激起支持罷免者參與連署，今天就有一些支持者特地到服務處表態，表達對衝突事件的不滿，挺身支持罷免。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康