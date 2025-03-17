人民是頭家宣講助罷免連署上千 桃園罷6席藍委正升溫

台灣民意基金會最新民調桃園市意外成為大罷免熱區，民進黨「人民是頭家」政策宣講會昨天桃園場為罷免案升溫，桃園罷涂領銜人Rick今天說，2階連署收件以來，實際有愈來愈熱現象，主要是越來越多人更清楚知道國會在亂政，在牽制行政團隊做事，讓更多人支持罷免行動。

民進黨「人民是頭家」政策宣講桃園場火熱，公民團體罷免桃園6區藍委，在會場內外設置2階連署站，吸引許多阿公阿媽、民眾連署，罷免民團統計，短短2.5小時，現場收到6區第2階段罷免連署署共1091件 ，民團志工說，政策宣講會聚集許多支持民眾，帶動人民了解藍委作為和參與罷免連署。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，最近議員服務處代收2階連署書，看到一些婆婆媽媽表達不願意看到孩子被中共統治，自發性連署，讓人跌破眼鏡，電視上看到桃園6席立委，跟著國民黨團總召傅崐萁成為附隨組織，黨團說舉手就舉手、說反對就反對，這樣的立委老百姓不能接受，罷免才會熱起來。

民進黨市議員黃崇真表示，他個人觀察2階罷免連署滿熱，桃園藍委有人會到第3階投票，立委本身作為，加上傅崐萁的仇恨值很高，國民黨立委一連串爭議新聞被爆，對罷團的質疑又不在意，針對武統言論，國民黨仍以言論自由視之，引起人民仇恨動力，國民黨不清楚事實操作罷免，將民團運作罷免視為民進黨做的，採政治手段解決，激起更多反彈，主要是中間選民和淺綠、深綠在支持罷免。