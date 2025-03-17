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新竹縣市罷免四團體 周五新竹火車站舉行罷免大會師

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣市罷免團體宣布，本周五（21日）傍晚5點至9點僵在新竹火車站站前廣場舉行「新竹人，你罷了嗎？」罷免大會師。圖／罷免團體提供
新竹縣市罷免團體宣布，本周五（21日）傍晚5點至9點僵在新竹火車站站前廣場舉行「新竹人，你罷了嗎？」罷免大會師。圖／罷免團體提供

全台大罷免，新竹地區共有三名國民黨立委與停職中的新竹市長高虹安進入第二階段罷免聯署，新竹縣市罷免團體宣布，本周五（21日）傍晚5點至9點僵在新竹火車站站前廣場舉行「新竹人，你罷了嗎？」罷免大會師，現場設有實體連署站，也會舉辦公民開講活動。

活動召集人林士凱指出，當天助講將邀來擁有百萬訂閱、以反共聞名的YouTuber八炯及「正藍軍」饒舌歌手閩南狼到場，希望強力推動大新竹地區罷免行動。另外，社群平台Treads上擁有4.8萬粉絲的時事KOL「徐小花」與「珍礙金門」罷免陳玉珍公民團體發言人許祐嘉也會到場聲援開講。

林士凱說，這次活動由四大罷免公民團體共同舉辦，包括竹市「雙罷」——「罷免鄭正鈐新竹公民運動」與「風城安心上路」（罷高），以及竹縣的「除舊汰欣 罷免徐欣瑩」與「撕除惡銘（罷林思銘）」，四個團體當天會設立實體連署站，現場讓民眾簽署罷免書，也會有志工協助指引，邀請新竹人站出來，替政治帶來改變。

林士凱說，去年5月「新竹青鳥行動」曾在新竹火車站站前廣場開講，現在集結超過2000人，成為新竹台派力量凝聚的重要時刻，這次選擇同一地點舉辦罷免大會師，就是希望將相同的精神延續下去，同時也歡迎民眾報名上台分享對時局的看法與訴求，希望民眾當天可以帶著身分證前來參加。

罷免

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