助攻罷免二階連署 民進黨湧言會民代串連成立27處罷免服務站

大罷免共35席泛藍陣營立委進入第二階段連署，民進黨派系「湧言會」今偕各區民代共同成立27處「勇敢TEAM你，全國罷免服務站」，涵蓋基隆、雙北、桃園、新竹、雲林、台南、高雄、宜蘭及台東等地，從收受罷免藍委連署書到提供法律服務，全面與公民團體站在一起。

擔任反共護台志工聯盟的曹興誠表示，看到全國大罷免風起雲湧，令人振奮。他指出，立法院通過的法案影響全民，藍白立委卻依中共指示立法，讓台灣逐漸朝香港化邁進，唯有透過大罷免才能守護民主。他提到，許多民團在地方收集罷免連署時遭到打壓，有的甚至遭到黑社會滋擾，民進黨議員協助能讓大罷免運動順利進行。

桃園市議員黃瓊慧指出，桃園6席立委全由國民黨掌控，2024年卻與傅崐萁合作推動國會擴權、惡修財劃法。面對藍白亂政，市民以大罷免作為反制，桃園的罷免熱潮興起，第一階段連署合格率更達95%以上。然而，進行中的二階段連署卻遭到國民黨市長與立委的打壓，讓罷團難以借用場地，甚至連公園長出「毒蘑菇」都成拒借場地的理由。她強調，必須換掉不適任的立委，捍衛市民權益。

新北市議員黃淑君表示，國民黨立委過去一年只為中國發聲，卻忘記自己是台灣人選出的立委，在立法院表現更是不務正業、無法苦民所苦、搞不清楚議事程序，而且還是慣老闆。服務處將全力支援罷免行動，無論居民來自哪一區，都會提供幫助。

新北市議員李宇翔說，過去一年大家看到藍白兩黨通過各式不適用民主台灣的法案，導致民眾走上街頭，台灣是大家的家，「我們退無可退，也不能再退」。服務處已全力協助公民團體二階段的罷免收件，希望透過這次罷免調整民主台灣體質，淘汰不適任立委。

民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益說，外界都認為這次大罷免，高雄儼然「西線無戰事」非常冷清，其實不然，畢竟台灣有事，就是高雄有事，目前罷免浪潮讓高雄人想起2020年「罷韓」，當時全台挺高雄，讓罷團在高雄締造歷史。這次大罷免，高雄人也站出來，讓全台罷團「不孤單」。

民進黨高雄市議會黨團幹事長鄭孟洳表示，高雄是全台罷免最大的後盾，而高雄人也會承擔起守護高雄、讓城市持續進步的責任，過去一年大家看到藍白兩黨在立法院毀憲亂政，甚至惡搞攸關高雄市發展的總預算，高雄即便沒有國民黨區域立委可以罷免，但絕對不能讓國民黨繼續作威作福，希望看不下去的人勇敢站出來，從改變開始，一起參與罷免連署。

基隆市議員鄭文婷提到，基隆市民發動罷免在地藍委時，國民黨卻同時推動罷免市議員，無視市民對藍委未能為民謀福利的憤怒。出身律師的鄭文婷議員表示，藍白惡刪預算影響了律師的專業培訓，受訓梯次從6梯次減少為5梯次，藍白惡刪預算影響層面擴及各行各業，服務處將會收集全台的罷免連署書，以實際行動抵抗國民黨的惡霸行為。