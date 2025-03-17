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酸藍反廢死、反戒嚴公投「師出無名」 民進黨：朱立倫慌了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供

國民黨主席朱立倫今天宣示推動反廢死、反戒嚴公投，訴諸更大民主公投。民進黨發言人吳崢反批，台灣沒有戒嚴、死刑也沒有被宣告違憲，國民黨師出無名的荒謬公投提案，反映的只是朱立倫無能領導，面對公民運動的手足無措。

吳崢指出，國民黨是「台灣戒嚴第一品牌」，對過去戒嚴從不認錯，現在又阻礙轉型正義推動，怎麼還敢大聲嚷嚷戒嚴？且國民黨舉辦公投的行為，本身就是現在根本沒有戒嚴的明證，同時死刑在台灣沒有被宣告違憲也還存在。

吳認為，針對不存在事由發起公投的荒謬作法，顯示國民黨只是亂紮兩尊「稻草人」，拼命上演對空氣猛揮拳，令人摸不著頭緒的盲動；這種師出無名的公投案，暴露出的是當前朱立倫面對風起雲湧公民運動的慌張與手足無措。

吳崢提到，朱立倫在過去一年，放任全台灣最親共的政治人物傅崐萁，讓54席國民黨黨團成員被傅崐萁以總召之名挾持暴衝。國民黨除了杯葛政府外，整個黨沒有思想、沒有方向。扣除國會擴權法案、選罷法、憲訴法、財劃法、惡刪總預算案等鬥爭手段之外，國民黨在立法院僅剩中配申請身分證年限6年改4年修法、反對立委赴中報備、杯葛國防預算等親中作為，留在國際與人民印象中，連藍營內部領袖都怒噴是「史上戰力最弱」的在野黨。

吳崢說，對照朱主席才口口聲聲說立法院要「民生優先」、國民黨不分區立委「別鬧事」，結果自己帶頭發動毫無實質用處的公投提案，這樣不就是政治鬥爭優先，自己打自己臉？

吳崢表示，當全台灣人民都對宣揚武中配統網紅侵門踏戶、鼓吹戰爭的言論感到憤怒時，朱立倫卻反對賴清德總統強化國安措施，持續聲援武統，指控政府侵害言論自由。如此認知錯亂，胳臂向外彎的行為，是不會被廣大的台灣人民接受。國民黨為鬥而鬥的荒謬公投，勢必也只會激起社會更大的反彈，真正為公民運動添柴加火的，正是總加速師朱立倫。

罷免

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