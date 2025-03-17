電價擬漲 趙少康：大罷免若成功 大家日子更難過

經濟部兩周內決定下月起的新電價，預估整體電價平均漲幅約6%。中廣前董事長趙少康表示，因為民進黨擇惡固執，不顧國際復核趨勢，只好從庶民口袋拿錢。民進黨立委席次沒過半都這麼鴨霸了，如果讓他們的大罷免計畫成功，大家的日子會更難過。

趙少康今天表示，下個月開始，電價又要漲了，這次民進黨政府再也頂不住了，表明因為工業用電漲很多次了，所以這次會直接調漲「民生電價」，漲幅在11%到33%，大家的日子要更難過了。

趙少康指出，漲電價不只是漲電價，因為會讓百工百業成本上升，給了萬物漲價的理由，一個家庭會被剝無數層皮，對有錢人不至於造成衝擊，對本來生活就很困難的基層民眾來說，卻是雪上加霜的打擊。國內電價在2022年、2023年各漲了1次，去年漲了2次，加上下個月還要再漲。4年來，工業用電漲了5次、民生漲4次。計算這幾次調漲的總幅度已經超過40%，誰的薪水有漲這麼多？

趙少康批評，民進黨鐵了心推廢核，只好大量依靠天然氣跟燃煤發電，發電成本本來就比核電貴，他們死不承認罪魁禍首就是錯誤的能源政策，永遠說是因為「國際燃料價格上漲」。問題是，就是因為台灣沒有自產能源，不用核能的結果，必須大量進口燃煤、燃氣，所以才會受國際燃料價格波動影響，歸根究柢，還是因為民進黨錯誤的能源政策，讓全民受苦。

趙少康說，2012年民進黨鎖定馬英九的「油電雙漲」進攻，製造人民對國民黨的仇恨值，如今不只油電，水價調漲方案最快這個月底定案，一般公路客運今年下半年也會提出漲價方案。更早之前，台鐵票價平均漲26.8%，去年下半年起，國道客運上運價平均漲6%。

趙少康表示，前總統蔡英文曾承諾即使廢核，也不會漲電價，後來又說只漲大用電戶，不會漲民生電價，現在連民生用電都要漲了，這波電價漲完，勢必又會帶動其他產業喊漲。因為民進黨擇惡固執，不顧國際復核趨勢，只好從庶民口袋拿錢。民進黨立委席次沒過半都這麼鴨霸了，如果讓他們的大罷免計畫成功，大家的日子會更難過。