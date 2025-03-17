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罷免連署能寫簡體字、數字！中選會澄清3大不實消息

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
全台掀起罷免潮。中央社
全台掀起罷免潮。中央社

罷免共35位泛藍立委進入二階連署，引發外界質疑選務不公，中選會今天提出三點澄清，第一，罷免提議或連署由地方選委會、戶政事務所查對；第二，罷免連署得以簡體字、異體字或阿拉伯數字取代國字；第三，領銜人、罷免團體或連署人皆不得變更二階連署格式。

中選會指出，罷免提議或連署的查對，例如有些罷免案提議需補提被視為「中選會」查對結果，「這是造謠」，實際上，負責罷免提議或連署的查對工作的是各地選委會與各市縣政府戶政事務所，請有心人勿再以訛傳訛，也請勿一再打擊各地選委會與各縣市政府戶政事務所的依法行政，進而又傷害了台灣的民主果實。

中選會續指，針對罷免提議或連署的繕寫不得以簡體字、異體字或阿拉伯數字取代國字，「這也是造謠」，實際上，罷免提議或連署之繕寫得以簡體字、異體字或阿拉伯數字取代國字。

中選會提到，另針對中選會所發給的罷免二階連署格式，領銜人、罷免團體或連署人皆可放大或縮小之，也可自行裁切甚或逕自變更二階連署格式等等，這亦是造謠，實際上，二階連署格式是由選務機關依法發給，領銜人、罷免團體或連署人皆不得變更格式，應依規定格式進行連署。

罷免

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