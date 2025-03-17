藍推反廢死反戒嚴公投 林俊憲：國民黨沒招了

為反制大罷免，國民黨主席朱立倫號召黨籍立委在立法院發起反戒嚴、反廢死公投，內部也傳出有意喊出「公投綁罷免」。民進黨立委林俊憲直言「國民黨沒招了」，並指出今年8月23日是法定公投日，以罷藍委的進度推算，到時罷免早就投完票了，簡單講「國民黨白忙一場」。

林俊憲上午在臉書發文指出，國民黨今天的公投記者會翻譯正是「我們沒招了」。他說，前幾天就有消息，國民黨要搞兩項公投案反制罷免，只是他沒想到國民黨真的這麼瘋、真的要照做，這甚至無關政治，光從法律面、邏輯面來看就莫名其妙。

林俊憲說明，立法院提案公投的權力，依照「公民投票法」，僅限於「重大政策之創制或複決」，而公民連署可提的種類，還多了「法律之複決」、「立法原則之創制」。換句話說，立法院只能就法律未規定、闡明的重大政策為題提出公投。道理很簡單，「你自己是公民授權制定法律的機關，要公投什麼？」

林續指，國民黨提出「反廢死」和「反戒嚴」，前者依照最新釋憲，死刑未廢除，仍存於「刑法」中，且公投結果僅對「行政機關」有約束力；後者依照「戒嚴法」，戒嚴令本就需由立法院追認才有效。而國民黨今天也沒提出公投理由書，真的很好奇國民黨要怎麼寫。

林接著總結，第一，國民黨的公投題目都是法律範疇，無關重大政策，依法不得由立院提出。第二，掌握多數制定法律的人，把本就適用的法律拿出來公投要求繼續適用，依正常人的腦袋和邏輯，根本提不出。

林批評，講回政治面，國民黨出這種根本不能稱為招數的招數，當然是為了搭上罷免同時投票，期望催出自己的支持者，「順便」出來投反對票，可是他懷疑，史上素質最差的一屆國民黨立委，根本沒看過公投法原文。

根據「公民投票法」第23條規定，「公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行1次。」

林俊憲指出，今年8月23日是法定公投日，可是以現在罷藍委的進度來推算，到時罷免早就投完票了，否則最早成案的一批，就會超過法定60天投票期限。簡單講「國民黨白忙一場。」

他說，接下來就看，國民黨是不是真的會在院會硬推這種「違法公投」？那也只是再度證明，他們完全沒有資格和常識當立委而已。