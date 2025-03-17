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罷免二階連署 中選會：連署格式不得變更

中央社／ 台北17日電

眾多罷免團體衝刺二階連署，外傳中選會發的罷免二階連署格式可自行裁切或變更等。中選會今天說，二階連署格式是由選務機關依法發給，領銜人、罷免團體或連署人都不得變更格式，應依規定格式連署。

目前共有35件泛藍立委罷免案、2件民進黨縣議員罷免案與遭停職的新竹市長高虹安罷免案可進入二階連署，且罷團都已陸續赴中選會領取連署人名冊格式；另有17件民進黨立委罷免案、6件泛綠縣市議員罷免案未過一階門檻，得補件1次。

中選會今天透過新聞稿澄清3大謠言，首先是外傳中選會發的罷免二階連署格式，領銜人、罷免團體或連署人都可放大或縮小，也可自行裁切或直接變更格式等。

中選會說，這是造謠，實際上，二階連署格式是由選務機關依法發給，領銜人、罷免團體或連署人都不得變更格式，應依規定格式進行連署。

此外，中選會表示，針對有謠言指有些罷免案需補提提議書，是中選會查對結果；但實際上，負責罷免提議或連署查對的是各地選委會與各縣市政府戶政事務所，呼籲有心人勿再以訛傳訛，也不要一再打擊各地選委會與各縣市政府戶政事務所依法行政，進而傷害台灣民主果實。

中選會指出，還有謠言指罷免提議或連署繕寫不得以簡體字、異體字或阿拉伯數字取代國字；但實際上罷免提議或連署繕寫得以簡體字、異體字或阿拉伯數字取代國字。

罷免

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