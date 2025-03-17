全台罷免服務站成立 曹興誠：台灣未來的關鍵之戰

聯電創辦人曹興誠今天表示，藍白立委掌控的國會，所立的法不管是用意或手段，都是接受中共指使，若這次大罷免不成功，台灣很快就香港化，若要扭轉局面，只有靠這次大罷免，這是台灣人民守護台灣民主自由的背水一戰，是台灣未來的關鍵之戰。

曹興誠今天與網紅八炯及民進黨桃園市議員黃瓊慧、高雄市議員黃文益、高雄市議員鄭孟洳、新北市議員黃淑君、新北市議員李宇翔、基隆市議員鄭文婷等人在台大校友會館舉行「『勇敢TEAM你』罷免服務站」成立記者會，宣示民進黨公職服務處將轉型，成為代收全台罷免連署書及法律服務的據點。

曹興誠指出，民進黨原本不喜歡陷入藍綠對抗，公民團體現在把罷免熱潮燃燒起來，民進黨公職人員現在都跳下來支持，對連署將有很大幫助，把國會扭轉回來，以中華民國本土立委為優先，而不是以統一、被中共吞併為優先，現在是台灣未來的關鍵之戰，很高興大家終於團結在一起。

曹興誠表示，公民團體推動的連署，處處受到打壓，有的是查水表，有的是找流氓、黑社會來干預，對連署帶來很大壓力，民進黨公職進來後，情況會改善，對第二階段連署會有很大幫助。他今天得知，在美國紐約的台灣人收集到100份連署書，過幾天就會送回台北，顯示海內外台灣人共同關心，共同努力這次的大罷免。

八炯表示，不管是北漂、中漂或南漂，鼓起勇氣，簽下連署書，就算你有工作無法返鄉，只要把連署書交給各地據點，都會代收轉交所屬選區。台灣缺的是勇氣，只要有勇氣，才能把正義良善推出去，打倒萬惡的共匪。