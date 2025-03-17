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藍宣示推反廢死反戒嚴公投 柯建銘酸一騙再騙自掘墳墓

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影

國民黨主席朱立倫今偕黨籍立委於立法院議場前宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投。民進黨立院黨團總召柯建銘為此表達嚴重抗議，強調賴總統已稱台灣不可能戒嚴，且憲法法庭已判決死刑合憲，反批國民黨一騙再騙，絕對滅頂，終將自掘墳墓，集體埋葬。

罷免遍地烽火，國民黨提公投反制。朱立倫表示，國民黨希望訴諸更大的民主，反對實質廢死讓正義無法伸張，也要求執政黨不得逕行造成兵凶戰危與戒嚴風險。

柯建銘今在民進黨團記者會批評，朱立倫以黨主席身分赴議場門口開記者會，是立法院史上第一次，且相關談話一騙再騙，簡直自掘墳墓，且要開記者會應回到中央黨部或國民黨團開，而非玷汙中立嚴肅的民主堡壘，民進黨團表達嚴重抗議。

針對國民黨要推反戒嚴公投，柯建銘指出，這根本是開玩笑，台灣曾是世界上戒嚴時間最久的國家，且賴總統一再強調台灣不可能戒嚴，怎麼可能走回頭路，根本是國民黨自己想戒嚴。

至於反廢死公投，柯建銘指出，大法官去年9月20日宣布死刑合憲性，今年1月16日也已執行死刑，明明死刑合憲卻硬拗成反廢死，邏輯顛倒，一騙再騙。

今年法定公投日落在8月23日，傳出國民黨有意定調「公投綁罷免」來拆彈。柯建銘指出，罷免二階連署完成到開始投票，最快7月15日就結束，最慢8月中也會結束，要怎麼綁？

柯建銘強調，現在是台灣最關鍵的時刻，請民眾要出來罷免藍白，「大罷免大成功，台灣會重新開始」，所以要團結、積極完成二階罷免連署，戰爭就結束了，他也喊話藍白放下屠刀立地成佛，就地解散，向民眾謝罪。

另針對賴清德總統公布「國安17條」後，中國國安部今天公布台灣資通電軍4名現役人員具體身分，並揚言將依大陸「懲獨意見」終身追責。柯建銘指出，大陸在台灣做什麼事情很清楚，不只滲透打認知戰、發布抖音深偽影片，「大陸是敵對國家，可以相信他們的話嗎？」

罷免

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