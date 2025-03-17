桃園意外成大罷免熱區？ 凌濤坦言：不可不慎

台灣民意基金會今公布最新民調，針對民進黨立院黨團總召柯建銘倡議大罷免，有高達58％國民不贊成，不過桃園意外有4成公民呼應大罷免，領先全台。國民黨桃園市議員凌濤今受訪分析，民進黨發起的大罷免，首波瞄準台中、桃園，針對2026布局意味非常濃厚，加上桃園有高達4成市民表態，對照罷免門檻僅2成5，綠營基本盤被大幅催出，策略制定上不可不慎。

台灣民意基金會今民調顯示，有33％國民贊成大罷免，58％不贊成，不贊成比贊成多25.3個百分點；值得注意的是，桃園市意外成為大罷免熱區，有4成公民呼應大罷免。

凌濤表示，縱使台灣全民有58％反對罷免，冷眼對待民進黨浪費台灣民主資源，但只要綠營核心支持者催出28％、3成就可能造成破壞力，因此他主張「熱戰到底」，把藍白及中間選民催出投下不同意罷免票，才是應該採行的方向，若持續採取「冷戰」，到最後兩軍對壘情勢，風險會遽增。

凌濤提到，自己農曆年節期間，在各大市場、宮廟走過一輪，希望大家要全力給認真、最踏實的選區立委萬美玲、牛煦庭最大的後盾，此外，搭配民生議題、內閣施政的優劣進行空戰檢視，才能有效穩住這次全台大罷免的攻擊。

凌濤說，他要提醒民進黨，過去新竹市前市長林智堅空降桃園、及後來桃園市前市長鄭文燦涉入的爭議，已多次影響桃園城市發展及政治環境，桃園市民有高度的智慧判斷，大家期盼的是善良、做事的力量，過多的政治操作，在別的區域有效，在桃園起不了太大作用。

一名資深國民黨議員則表示，他針對桃園立委罷免案做簡單調查，僅約3成民眾知道有罷免案，大多數人根本沒見過連署站或參與相關討論，顯示此波罷免行動與民意存在明顯落差。

該議員指出，罷免第二階段需要數萬人連署，將面臨更大挑戰，重點是此次罷免缺乏正當性，多數民眾對財政劃分法等專業議題並不了解，「選區周遭民眾都極少談論罷免的話題，好像只有綠營一直想炒熱，連罷免站連署都寥寥無幾。」

他也說，部分立委才上任未滿1年就面臨罷免，這樣的做法實在難以說服中間選民，至於部分立委如牛煦庭、萬美玲的罷免連署書數量較高，主要是因為曝光率較高所致，「現在選民不是選好壞，是選仇恨值」，在桃園由國民黨執政的政治生態下，他認為此波罷免行動成功機率並不高。