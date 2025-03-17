推反戒嚴、反廢死公投 國民黨要還權於民

「總統賴清德最近推出17項反統戰措施形同『準戒嚴』，國民黨要推公投反制！」國民黨主席朱立倫17日親赴立法院，與國民黨立院黨團宣布由立委推動「反戒嚴」、「反廢死」公投。藍委羅智強痛批，賴清德稱中國為「境外敵對勢力」，恐將兩岸陷入戰爭陷阱；藍委吳宗憲則說，反廢死才能為被害人聲張正義。

反統戰限縮人權

朱立倫17日前往立法院，與國民黨團所有立委召開記者會，宣布推動公投反制民進黨的大罷免。朱立倫表示，國民黨要守護台灣，不能讓賴清德胡作非為，從大法官憲判8、要求死刑要一致決審判、形同實質廢死開始，到賴清德宣布中國為「境外敵對勢力」，透過執法全面限縮人民權利、思想、行動與言論自由，必須要用更大的民主保護台灣民眾。

「要透過公投守護台灣民主！」朱立倫說，國民黨要推動反戒嚴、反廢死兩大公投，還權於民、還利於民，創造全民安全。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強則說，台灣不要步上烏克蘭的後塵，但賴清德宣布「境外敵對勢力」、17點反統戰措施，將台海推向兵凶戰危的險境，這麼想學前韓國總統尹錫悅發動戒嚴？那就讓人民來決定是否支持賴清德。

羅智強批評說，之前以多數民意通過的法案，只要民進黨不喜歡，就說是「毀憲亂政」，賴清德召開記者會宣布的作為，形同讓兩岸開啟戰爭的年代，相關作為應該交由人民公決。

反廢死保護被害人

國民黨立委、司法法制委員會召委吳宗憲強調，他擔任檢察官多年，死刑存廢不應該是建立在教科書或是論文的高談闊論中，而是一件件過去發生的血淋淋社會案件，如今死刑經過憲判8決議，要一致決才能判死，這在過去前所未見，大法官並沒有造法的權利，不應該配合執政黨，且如今已經有國民法官制度，就是要讓法官與民意的距離更近。

「面對綠色威權，拒絕被同化！」吳宗憲強調，民進黨政府只想要保護加害人，卻長期忽略被害人的權益，無法保護無辜的人民，因此決定推動反廢死公投，讓人民可以回歸安居樂業的生活。

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