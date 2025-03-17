藍宣示推反廢死、反戒嚴公投 朱立倫：訴諸更大的民主

大罷免邁入第二階段連署，國民黨主席朱立倫今與黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投。朱立倫表示，國民黨希望訴諸更大的民主，反對實質廢死讓正義無法伸張，也要求執政黨不得逕行造成兵兇戰危與戒嚴風險。

朱立倫指出，台灣民主經過30幾年全民的奮鬥，現在到了關鍵時刻，守護民主、守護台灣，不能讓賴清德和民進黨亂搞，不但要破壞、毀滅台灣民主、搞大罷免，對於民眾關心的安全、正義、廢死議題，透過大法官解釋要求所有法院一致決，甚至判了死刑幾十年不執行，產生實質廢死，讓社會正義無法伸張。

朱立倫表示，全民關心的國安議題，可以因為一人決定、一黨之私和台獨理念，就逕行宣布對岸為敵對勢力，讓兩岸進入兵凶戰危、準戰爭關係，因此產生其獨裁信念，想全面限制、管制，甚至嚴格執法要求民眾思想、行動及言論自由。

朱立倫表示，台灣民主需要受到保護，更大的民主就是全民公投，國民黨必須訴諸民主，提出反廢死、反戒嚴公投，就是希望人民站出來表達意志，反對用行政決定和大法官的要求，讓實質廢死變成正義無法伸張。反戒嚴就是希望用更大的民主，要求總統及執政黨，不得逕行造成兵凶戰危，造成戰爭與戒嚴風險。

朱立倫說，反廢死其實就是「還命於民」，反戒嚴、反戰爭就是「還權於民」，黨團全體成員一同站出來守護台灣、守護民主，用更大的民主創造全民安全。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，賴清德在國安會議直接定位對岸是境外敵對勢力，全台灣人民陷入戰爭恐懼，他提出的國安17點，條條框框都是在揭示準戒嚴狀態，如此重大的安全議題、民主問題，就用賴清德說的「更大的民主」交付人民公決。

國民黨立委吳宗憲表示，死刑存廢不是建立在教科書或學術論文高談闊論的想像中，而是社會中實際發生的例子。依照憲法法庭判決，即便6名國民法官都認為要判死，只有一個合議庭法官因個人信仰或認知不同意，這案就不能判死。死刑目前雖未宣告違憲，但大法官加諸的條件，以實務經驗就是實質廢死。