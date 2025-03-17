民調／4成3民眾欲參與罷免二階 藍綠宣講野火恐全境爆發

大罷免共35件泛藍陣營立委邁入第二階段連署，門檻為選區內至少10%選民參與，每個選區動輒4、5萬份連署書，難度不小。台灣民意基金會今天公布最新民調，針對國人對參與二階罷免連署的態度傾向，四成三可能參與、五成三不可能。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，各選區二階罷免連署通過可能性正節節升高，儘管表示不會參與的公民仍明顯過半數；但主要政黨已發動或預備發動全國性大型群眾宣講，很可能讓已經悄悄點燃的大罷免野火全境爆發，對台灣民主構成難以預測的傷害，後果堪憂。

進一步檢視交叉分析，年齡部分，除65歲及以上者外，其他年齡層皆呈現大多數人不參與二階罷免連署，老人儼然將成為這波大罷免的主力；從教育背景看，除了初中、國中教育程度者外，其他教育程度者皆呈現多數或一面倒不參與二階罷免連署。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，七成九可能，一成八不可能；國民黨支持者，一成一可能，八成六不可能;民眾黨支持者，二成一可能，七成六不可能;中性選民，二成三可能，六成八不可能；民進黨支持者有高度可能參與二階罷免連署，在野與中性選民興致缺缺。

從六都16縣市角度看，除台南市之外，其他五都16縣市都呈現多數人不參與二階罷免連署。

台北市四成六可能，四成八不可能；新北市，四成三可能，五成三不可能；桃園市，四成五可能，五成二不可能；台中市，四成二可能，五成六不可能；台南市，四成六可能，四成五不可能；高雄市，四成五可能，五成不可能；其他16縣市平均三成九可能，五成七不可能。

此次訪問期間為3月10日至12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話755人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。