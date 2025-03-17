觀察站／大罷免延燒 蔣萬安進入戰鬥模式

民進黨近期開始下鄉宣講，大罷免潮持續延燒，台北市長蔣萬安也提前啟動2026布局。小內閣人事大調整，除6局處首長異動，也延攬先前與綠委邱議瑩互嗆的記者魏汶萱加入團隊，戰鬥團隊成形。

這次蔣萬安團隊人事異動幅度之大，超過以往，蔣萬安希望藉新團隊讓施政推動更順利，除貫策市長的施政意志及想法，也希望新團隊能發揮正向的鯰魚效應。

面對民進黨啟動下鄉宣講、大罷免，還有2026選戰，有藍營人士直言，「既然要進入戰鬥階段，就要拿出『戰鬥團隊』」，包括新任青年局長周羿希曾有黨政發言系統經驗，新任觀傳局長余祥曾是媒體政治路線主管，對於市政推動恐難避免被政治操作，可以有較好敏感度與因應。

至於延攬魏汶萱加入副發言人團隊，藍、綠營人士分析，應有2026考量，希望能幫蔣的「戰鬥力」加分。而青年局長、發言人殷瑋改接任研考會主委，研考會專攻大數據分析，綠營研判，可能與市長形象包裝、網路攻防有關，同樣劍指2026連任。

知情人士坦言，過往蔣萬安施政以「穩健」為主，接下來政策考量應會有較高的政治性，以因應大罷免、各種意識形態的議題操作，蔣的施政推動「立場會愈來愈堅定、要求愈來愈明確」。

也有藍營人士以大巨蛋為例，完工啟用後除了漏水問題、演唱會經濟等，還有多項挑戰，蔣萬安調整體育局首長，就是希望借助新任局長游竹萍的溝通能力。