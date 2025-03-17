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新聞眼／藍重設戰場 罷免案拚反守為攻

聯合報／ 本報記者鄭媁
國民黨主席朱立倫（中）表示，目前黨內共識將首推反廢死公投。記者曾原信／攝影
國民黨主席朱立倫（中）表示，目前黨內共識將首推反廢死公投。記者曾原信／攝影

罷免卅五名泛藍立委進入二階連署，民進黨已啟動下鄉宣講助攻，國民黨內部壓力升高。綠營大軍進逼，國民黨如何提出新解方，化危機為轉機，考驗黨主席朱立倫智慧。

賴清德總統上周再祭抗中牌，指示民進黨立院黨團推動國安相關修法；行政院長卓榮泰手持綠色光劍宣講，大罵藍白濫刪預算，為大罷免行動添柴火；藍營立委輪番被綠營公審批鬥，加上國民黨立院黨團總召傅崐萁競選小物案遭調查，府院黨分進合擊推升罷免氛圍，藍營腹背受敵。

罷免綠營立委，國民黨挨批推動不力，雖加緊補件，藍軍士氣已經受挫，還沒開戰就先「黨內互打」；黨中央原訂四月才要舉辦政策說明會，已改成本周起提前開辦；近期又醞釀發起「反廢死公投」與「反軍事戒嚴」公投，但議題設定會激出投票動能，還是落入對手陷阱，以及公投是否與罷免在同日舉辦，都在未定之數。

罷免是持久戰，面對綠營有節奏的攻勢，國民黨本該制敵機先，卻又一再錯過，顯得左支右絀。國民黨中央雖已轉為強勢，但畢竟見招拆招不是長久之計，光喊團結也難防黨內怨言；國民黨應權衡「以罷制罷」與「席次保衛戰」的利弊得失，若沒有整體戰略思維，重新設定戰場反守為攻，只會顧此失彼、讓立委疲於應戰。

傅崐萁 公投 卓榮泰 廢死 朱立倫 罷免 賴清德

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