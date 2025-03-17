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綠拚罷免 謝長廷：公職集體無力

聯合報／ 記者黃婉婷朱冠諭曾增勳／連線報導
民進黨「人民是頭家」政策宣講第二場昨天在桃園中壢舉行，支持者高舉標語力挺。記者潘俊宏／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講第二場昨天在桃園中壢舉行，支持者高舉標語力挺。記者潘俊宏／攝影

目前已有卅五件罷免泛藍立委邁入第二階段連署，民進黨前天啟動「人民是頭家」政策宣講，首場選定台中，據指出，一天就讓中彰投罷團進帳千份連署書。綠營被視為從「影子顧問」走上檯面，但黨內仍有雜音，總統府資政謝長廷昨形容這是「惡的循環」，導致公務員集體無力。

綠營罷免二階大打熱戰，但謝長廷連日表達憂心，他昨天在臉書發文指出，罷免必須先有「惡」存在，即「惡質民代」，如濫用權力惡奴欺主、勾結外敵威脅人民生存、尸位素餐怠忽職權自肥等等，才能發動行使。但他認為，綠營指為惡質要罷免的民代，當事人或其支持者可能看法完全相反，並咬定是迫害而生起嗔恨心和報復惡念，也跟著發動罷免，這就是惡性循環，浪費社會資源和時間，削減台灣優勢和能量，公職人員更難置身度外，別無選擇，只能跟著走，造成集體無力感。

民進黨「人民是頭家」第二場政策宣講會昨到桃園，閣揆卓榮泰指立法院藍白大刪預算，監察院沒油錢、總統國務機要費被砍成零，連外交部差旅費都被擋，「難怪最近常在台北遇到林佳龍部長」，這樣的預算審查「實在吞不下去」。

儘管府院黨表面稱宣講與罷免無關，但民進黨人士不諱言，兩者互為表裡，預估桃園、花蓮與台北、台南、新竹、高雄、新北場，都能大幅帶動罷免動能。罷團也預告三月底推「胖卡計畫」，透過流動連署站「到府收件」，加快進度。

卓榮泰 國務機要費 林佳龍 罷免 謝長廷 連署書

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