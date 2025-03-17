聽新聞
0:00 / 0:00

藍營反惡罷 周四起下鄉宣講

聯合報／ 記者蔡維斌李成蔭林銘翰／連線報導
國民黨主席朱立倫（左）昨參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席朱立倫（左）昨參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮。記者蔡維斌／攝影

全台「罷綠」第一階段尚無達到提議門檻，面對民進黨展開各地宣講，藍營基層質疑黨中央連署不力。國民黨主席朱立倫昨宣布，廿日起「下鄉政策宣講」，將結合戰鬥藍及縣市長、民代，會全力「反惡罷」。朱立倫今天也將在立法院舉行「啟動公投」宣示記者會，宣布提出反戒嚴、反廢死公投提案。

對於民進黨排出下鄉宣講場次，朱立倫說，國民黨也規畫百場說明會，本周啟動，讓民眾了解國民黨爭取哪些預算、統籌分配稅，以及未來如何拚民生。

對於總預算問題，朱說，這次總預算是有史以來最高，增一三六八億元，「倒要問卓榮泰院長，這叫做報復性刪減嗎？」行政院不好好做才是對不起國家人民；這時候不好好做事，跑到地方拚政治，才是無能的團隊，讓民眾看不起。

台中傳遭罷免立委和市長盧秀燕討論，一人繳卅萬元先組自救會，朱立倫說，已和立委談過，未來包括各地問政說明會或重要活動，黨中央全力支持。

國民黨立委許宇甄批評，卓榮泰帶頭上街亂講，是中華民國史上首次出現「造謠國家隊」，政院甚至故意要各部會擺爛、空轉；賴政府為大罷免無所不用其極，號稱「ＡＩ內閣」，應改叫「擺爛內閣」。

卓榮泰 朱立倫 盧秀燕 總預算 罷免 許宇甄

延伸閱讀

桃園宣講激勵大罷免 卓榮泰酸6藍委刪預算要補助：有天良嗎？

批砍預算外長出不了國 卓榮泰：難怪最近常在台北遇到林佳龍

政策宣講會頻罵藍白刪預算 林沛祥批卓榮泰如黨秘書長

反制大罷免國民黨20日發兵 朱立倫：將集結全黨反惡罷

相關新聞

新聞眼／藍重設戰場 罷免案拚反守為攻

罷免卅五名泛藍立委進入二階連署，民進黨已啟動下鄉宣講助攻，國民黨內部壓力升高。綠營大軍進逼，國民黨如何提出新解方，化危機...

綠拚罷免 謝長廷：公職集體無力

目前已有卅五件罷免泛藍立委邁入第二階段連署，民進黨前天啟動「人民是頭家」政策宣講，首場選定台中，據指出，一天就讓中彰投罷...

藍營反惡罷 周四起下鄉宣講

全台「罷綠」第一階段尚無達到提議門檻，面對民進黨展開各地宣講，藍營基層質疑黨中央連署不力。國民黨主席朱立倫昨宣布，廿日起...

觀察站／大罷免延燒 蔣萬安進入戰鬥模式

民進黨近期開始下鄉宣講，大罷免潮持續延燒，台北市長蔣萬安也提前啟動2026布局。小內閣人事大調整，除6局處首長異動，也延...

桃園宣講激勵大罷免 卓榮泰酸6藍委刪預算要補助：有天良嗎？

民進黨「人民是頭家」政策宣講會第二場今天下午在桃園市中壢登場，現場配合全台藍委大罷免潮，設置桃園6個選區國民黨立委罷免連...

罷團「大安強強滾」周末收逾2千連署書 地方評罷羅智強：三階有難度

大罷免潮來襲，各罷免團隊陸續展開二階連署，大安區罷免立委羅智強民團「大安強強滾」這兩天於金甌女中外舉行宣講活動，罷團表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。