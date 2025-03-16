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桃園宣講激勵大罷免 卓榮泰酸6藍委刪預算要補助：有天良嗎？

聯合報／ 記者曾增勳張裕珍／桃園即時報導
民進黨桃園政策宣講會激勵阿公、阿媽，參與會場罷免桃園6席藍委連署攤位，民團志工說效果徑好。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園政策宣講會激勵阿公、阿媽，參與會場罷免桃園6席藍委連署攤位，民團志工說效果徑好。記者曾增勳／攝影

民進黨「人民是頭家」政策宣講會第二場今天下午在桃園市中壢登場，現場配合全台藍委大罷免潮，設置桃園6個選區國民黨立委罷免連署，行政院長卓榮泰激動怒酸，桃園6席立委在立院針對中央政府總預算、財劃法覆議都反對，預算要刪、中央的錢也要分，「這有天良嗎？」

民進黨「人民是頭家」第二場政策宣講會在中壢區崇德宮廣場前舉辦，吸引爆滿民眾將廣場擠得滿滿，場面民眾揮舞「台灣要向前」標語看板，高喊「人民是頭家、台灣要團結」「國家要安全、台灣要向前」「台灣加油」口號，場面熱烈。

卓榮泰比出6的手勢、表示，桃園選出的6席立委在立院投票，尤其是中央政策總預算，財劃法覆議過程，都是反對中央政府、反對行政院，立委都說反對覆議案，上台質詢卻要中央補助預算，預算要刪、中央的錢要分，一方面刪中央預算、一方面要中央補助，「這有天良嗎？」。卓也喊話說，中央要補助，也是要補助支持中央政府的人，對不對？

桃園這場政策宣講會，罷免社民團在會場內外，各分別設置桃園6席選區國民黨立委罷免連署攤位，在宣講出席的卓榮泰、民進黨秘書長林右昌、立委王義川、張雅琳、林月琴及內政部長劉世芳、行政院秘書長龔明鑫均批評藍白立委刪總預算，也激勵現場許多阿公、阿媽簽署罷免連署，一位阿媽說，聽到國民黨立委刪那麼多預算不對，就加入連署。罷免民團志工說，今天下午會場內外設置桃園6席藍委罷免連署，效果很好。

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭說，會密切關注綠營政策會內容，擔心坊間消息虛虛實實，藍營也會籌辦政策說明會，說明6席立委在立院作為和澄清不實，6席立委團結一心反罷免，也將邀市長張善政參與，說明在地立委表現及在立院的作為和努力。

行政院長卓榮泰比6，酸桃園6席立委反對中央政府總預算、財劃法覆議案，預算要刪、也要中央補助。記者曾增勳／攝影
行政院長卓榮泰比6，酸桃園6席立委反對中央政府總預算、財劃法覆議案，預算要刪、也要中央補助。記者曾增勳／攝影

卓榮泰 桃園 罷免

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