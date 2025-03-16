罷團「大安強強滾」周末收逾2千連署書 地方評罷羅智強：三階有難度

大罷免潮來襲，各罷免團隊陸續展開二階連署，大安區罷免立委羅智強民團「大安強強滾」這兩天於金甌女中外舉行宣講活動，罷團表示，兩天收連署份數逾2千份，成效比預期來得好。不過地方人士分析，羅雖仇恨高，但在深藍支持度也高，就算到第三階段，真要罷掉也有一定難度。

「大安強強滾」團隊表示，這兩天連署狀況有比他們預期來得好，兩天連署份數至少逾2000份，接下來每天都會有不定點連署、舉牌活動，周末也會在大安區各處舉辦宣講，邀請重量級嘉賓到場，希望能透過這些活動，讓更多大安區民眾共襄盛舉。

不過，這兩天也出現意外插曲，有網友Threads上PO出一張「大排長龍」人潮照，寫到「現場已超過一千人了！」不過細看照片發現該照片民眾手拿垃圾袋再等垃圾車，更有被拍到民眾上PTT表示僅排隊倒垃圾，「好歹把垃圾車P掉吧」，意外引發討論。

地方人士分析，大安區一向都是藍大於綠，雖然羅智強仇恨值高，罷團確實在第一階段取得不錯成績，但隨著門檻拉高難度也會提升，就算真的到最後階段投票罷免，羅在深藍支持度高，就算真的要罷免，也會願意出門投票，要罷免成功難度頗高。