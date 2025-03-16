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怒批桃園藍委親共 王義川嗨唱「三天三夜」籲罷免不停歇

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天下午在桃園中壢登場，立委王義川致詞呼籲6席藍委全部罷免。圖／截自民進黨直播
民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天下午在桃園中壢登場，立委王義川致詞呼籲6席藍委全部罷免。圖／截自民進黨直播

民進黨「人民是頭家」政策宣講會今天下午在桃園中壢登場，立委王義川致詞時情緒激昂，痛批國民黨桃園6席立委審查國家預算時罔顧地方發展需求，一再刪減教育、文化及客家預算，更直接點名立委牛煦庭、魯明哲等人「難道不應該被罷免嗎？」呼籲現場民眾一起響應，6席全部罷免。

王義川表示，國民黨6位立委平日在地方考察時，宣稱要爭取學校操場、廁所改建經費，但到了立法院審查預算時，卻大幅刪減相關經費，像是文化部編列給學生購書的文化幣預算，被魯明哲刪除凍結；獲許多選票支持的青年立委牛煦庭，進入立法院後卻什麼事都沒做、耍流氓、打架，把大學畢業生底薪砍成8成，「這樣的立法委員，該不該被罷免？」

王義川說，桃園擁有眾多客家鄉親及社團活動，都需要客委會資源協助，但無論怎麼拜託千萬不要砍客委會、客語推廣的預算，這些藍委還是一筆一筆地砍，更令人憤怒的是，他們最後還砍國防預算。

王義川表示，國民黨立委已從反共轉變為「親中」、「親共」，「要跟著共產黨去掛國旗」，這些勾結中國、跟習近平握手的立委，「既然他們不反共，想要當中國人，中華民國不歡迎他們，全部滾回去。」

「龍潭、南崁、龜山的鄉親，難道是選立委去裡面刷流量的嗎？」王義川說，今天他在三官大帝前拜託，希望桃園6位國民黨立委不要再傷害桃園、傷害台灣，「這一次人民要做出明確表態給台灣，讓台灣向前進，6席全部罷免，好不好？」

演講尾聲，王義川也改編「三天三夜」歌詞，大唱「三天三夜，三更半夜，罷免不能停歇」，獲群眾熱烈掌聲。

桃園 王義川 罷免

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