府院黨全力推大罷免 朝野都互相消耗

總統賴清德13日於總統府召開記者會，宣布研議恢復軍審制度；民進黨秘書長林右昌同時宣布啟動下鄉政策宣講；行政院長卓榮泰則於15、16日兩日在台中、桃園論述政策，顯示民進黨上下正全力鼓動民眾響應大罷免；只是，明明行政院可將追加預算送到立法院，就能解決總預算遭刪減的問題，即使推動罷免也無法讓失去的預算回來。

民進黨早有準備

13日民進黨與總統府分別召開記者會，宣布下鄉宣講與恢復軍審制度、加強兩岸交流審查與青年教育等。行政院也在中午的記者會宣布官員為了「說明施政困難」，包括行政院長卓榮泰等官員都將會響應民進黨的下鄉宣講，府、院、黨同時召開記者會表態，顯示民進黨政府早有準備、盼藉由大量宣傳重選立委，以扭轉戰局。

加上許多民團推動大罷免區域藍委，民進黨所為，正如立院黨團總召柯建銘2月預告、總統賴清德將於總預算覆議案後召開記者會，啟動大罷免。這讓民眾黨立委張啓楷批評，今年總預算較去年大幅增加了9.8%，藍白立委善盡職責，為人民看緊荷包，行政院卻帶頭栽贓說在野黨刪除預算是要拖垮國家，真會造謠！

無互信施政難推動

在總預算覆議遭否決後，卓榮泰目前尚未鬆口提出追加預算，而是盼以憲政手段解決問題，但如今憲法法庭因為新的《憲訴法》限制審案門檻，即使提釋憲，也要等到立法院通過新的大法官才有機會解決問題。但目前總統賴清德尚未提出新的大法官推薦人選，若問題持續無解，恐影響政府施政。

民進黨雖希望透過大罷免解決問題，且近日包括國民黨立委王鴻薇、葉元之等人的連署站都湧入大量民眾填寫連署書，但大罷免要完整走完第二階段連署與最後的投票，需要到今年8、9月，若罷免成功還要進行補選，形同2025年一整年將耗在大罷免上。在如此氛圍下，在野黨要通過行政院的追加預算，或是解凍去年提案的機會也不高。

今年有罷免與公投

今年還是公投年，國民黨提出反對恢復軍審與反廢死公投，親近民進黨的民團則提出廢止《選罷法》、《憲訴法》新修法的提案，若加上8月最後一周舉行的公投，我國將於非民代選舉年面臨罷免與公投2場選舉。過去立法院為了選舉還會提前休會，如今多場選舉下，民代怎不會疲於奔命？勢將影響他們在立院的問政表現。

可以理解賴總統在覆議、釋憲、倒閣與院際協調等作法通通行不通下，以大罷免作為試圖翻轉政局的手段，但其實立法院長韓國瑜、在野黨都曾表態，若行政院願意提出追加預算，總預算僵局仍有化解機會，在國際紛紛擔心美國新總統川普會對各國國際利益有何影響時，我國卻恐整年陷入選舉內鬥，民眾不免對國家的未來產生更多疑慮。

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