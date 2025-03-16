罷團續為二階添柴火…連署站周日人潮曝 葉元之：公道自在人心

民間團體「板橋大刪元」欲罷免立委葉元之，持續衝刺二階連署，街頭、實體據點多處齊發，供民眾簽署連署書。葉元之今沒多回應，日前在臉書表達「公道自在人心」表心聲。

「板橋大刪元」其中一個連署站固定於每周六、日上午10時至晚間8時，設在新北市板橋區介壽公園斜對面的妙雲宮旁，也與地方商家合作，例如早餐店、牙醫診所等，方便選民送連署書。此外，民進黨新北市議員戴瑋姍等地方民代服務處，也開放收取連署書，擴大參與管道。

記者今天現場實地觀察，發現人潮絡繹不絕，現場可見男女老少排隊等候。一名73歲陳姓志工表示，曾歷白色恐怖時期，擔憂台灣民主發展，強調「台灣要進步不能退步」。另一名65歲劉姓男子則認為，葉元之未能關心民眾需求，不適任立委應該淘汰。

54歲的許姓女子則批評，國民黨在國會中刪減預算，還提出「以罷制罷」策略，這種行為不負責任，應該透過罷免讓選民表達意見。

對於罷團行動如火如荼推進，葉元之今天沒接電話尚無法得知回應，但他近日在臉書發文表示，儘管面對外界質疑與輿論壓力，仍持續推動選區建設，也透露地方民眾為他抱屈說「沒有的事情都給人家抹黑，實在太超過」，並指出若立委表現不佳，下屆不要選他就好，而非發動罷免，以免影響社會穩定。葉元之發文強調「公道自在人心」，顯示他對罷免行動的態度。