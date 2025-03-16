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大罷免潮二階陸續起跑 北市罷雙吳團隊總部本周將開幕
大罷免潮來襲，目前罷免藍委民團皆已進入第二階段，這兩天陸續展開宣講活動，更邀請嘉賓到場宣講，炒熱現場氣氛。而北市罷免雙吳團體，第一階對雖需補件，但在日前已送件中選會，罷團也預告本周罷免總部開幕，將會一併公告二階罷免活動。
罷免羅智強團隊「大安強強滾」昨天於舉行首場二階連署活動，活動邀請到多位講者包含作家廖玉蕙、民進黨立委陳培瑜等人，罷團指出，昨天雖然天氣不佳，更滂沱大雨中舉行，單日連署書突破1200份，今天也在金甌女中外舉辦宣講活動，並邀請作家朱宥勳、時事評論者石明謹等人到場宣講。
而罷免賴士葆團隊「文山退葆」，今天開始也啟動二階連署活動，首場於景文高中外登場，包含人本基金會創辦人史英、左轉有書店長王嘉軒到場宣講，罷團接下來周末也將舉辦宣講，本周六將邀請網紅呱吉、下周日也將找石明謹舉辦宣講活動。
另外，罷免綠委吳沛憶、吳思瑤團隊日前第一階段意向書，遭中選會要求補件，日前皆以完成送件，目前等在審查中，「地動珊瑤」召集人賴苡任表示，審查多久時間不得而知，其他罷團已經進入第二階段，相關活動也在規劃中；「憶事吳成」召集人劉思吟也說，上周已補完件目前也在招募下一階段志工，雙吳團隊預計本周在士林北投會有據點辦事處開幕，會一併公布接下來行動與規畫。
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