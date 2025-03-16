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反制大罷免國民黨20日發兵 朱立倫：將集結全黨反惡罷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國民黨主席朱立倫指國民黨從20日開始總動員反罷免。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席朱立倫指國民黨從20日開始總動員反罷免。記者蔡維斌／攝影

國民黨主席朱立倫今天中午在雲林參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮，他表示台灣到底要鬥還是要和？要拚民生還是拚政治？相信民眾都清楚了。對於台中立委反罷免先組自救隊一人繳30萬元，他說，黨中央與立委談過也會支持，包括從20日起的「下鄉政策宣講」，將結合戰鬥藍及縣市長民代，會全力反惡罷。

朱立倫今天被問到桃園市副市長蘇俊賓跳出來為主席抱屈，朱說，全黨現在是團結一致，對於民進黨的惡霸行為，全黨將團結反惡罷。因此未來各地的說明會，也會邀請黨內重要政治人物參與。除縣市首長或民意代表，包括趙少康在內具戰鬥力的前輩，大家一起打拼反惡罷，以贏得民眾支持。

被問及台中立委罷免告急，傳出立委和台中市長盧秀燕討論，將1人繳30萬元先組自救會，對此黨中央會支持嗎？朱回應說，已和立委談過，未來包括各地的問政說明會，或是一些重要活動，黨中央會全力支持。國民黨是一個團隊，不管任何一縣市都會全力支持。

朱立倫強調，政治一切要以民為本，民生為要。不管上個會期到這個會期，國民黨都是希望為民生打拚，可說是「民生會期」。但民進黨卻定調為「國安會期」只拚政治，都只在鬥，搞大罷免，台灣到底要鬥還是要和，相信民眾已很清楚，走遍世界也前所未見執政黨在霸免在野黨的。

針對民進黨已啟動下鄉宣講，他說，國民黨也規畫百場說明會，從下週啟動。藉以讓民眾了解國民黨爭取了哪些預算及哪些統籌分配稅，以及未來如何拼民生。尤其這次總預算是有史以來最高，增加1368億，各部會都增加了預算。他倒要問卓榮泰院長，這叫做報復性的刪減嗎？行政院不好好做才是對不起國家人民。這時候不好好做事情，跑到地方拚政治，才是無能的團隊，讓民眾看不起。

國民黨主席朱立倫今天中午抵雲林參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席朱立倫今天中午抵雲林參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席朱立倫今天中午參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席朱立倫今天中午參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席朱立倫今天參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮。記者蔡維斌／攝影
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國民黨 朱立倫 總預算 罷免

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