被剔除！哪些人可參與罷免提議人連署？民眾與選務單位霧煞煞

全台大罷免第一階段提議人連署，部分連署人卻遭選務單位審查後剔除資格，相關規定搞得霧煞煞。依選罷法規定「現役軍人、替代役男或公務人員，不得為罷免案提議人」；公務人員是「受有俸給之文武職公務員及公營事業機關服務人員」，那麼教師、公家機關約雇人員、鄉鎮市長及民意代表可以參與一階連署嗎？

很多發動罷免案公民團體或連署人不清楚這些規定，至於審查時「寬認」或「嚴認」？相關審查的認定標準在中央，協助審查的縣市選舉委員會對細節也不清楚。

選罷法第77條2項，前項所稱公務人員，為公務員服務法第24條規定「受有俸給之文武職公務員及公營事業機關服務人員」。但很多人不解，「教師領國家薪水，算公務員嗎？約聘雇人員及臨時人員領國家薪水，算公務員嗎？鄉鎮市公長、村里長、立委、縣議員、鄉鎮市民代表及其助理，算公務員嗎？」

縣選委會在查對身分時，針對第77條1項規定是否為「現役軍人、替代役男或公務人員」，把名冊報給銓敘部、人事行政總部、國防部、內政部等相關單位查對，縣選委會再把中央查對結果原封不動送中選會，所以縣市有可能不清楚。

宜蘭縣為例，第一階段罷免提議人名冊至少要3653份，罷免團體送到中選會4200多份，經審查剔除約900份，被剔除相當多，中選委通知提議領銜人10天內補件，期限本月24日。據了解，被剔除大部分是住在宜蘭但戶籍不在宜蘭、死亡、身分證或地址寫錯等占多數，違反選罷法第77規定的也有一些。

縣選委會針對民眾參與提議人連署疑問，提出以下說明：

一、有關提議人是否有選罷法第77條規定情事應予刪除，縣選委會依銓敘部、人事總處、國防部等協查機關（單位）查復為準。

二、鄉鎮市長及村里長是公務員，不可以是罷免案提議人，不得參與一階連署；但立委、縣議員、鄉鎮市民代表等各級民代及其助理，不在公務人員服務法範圍內，依法可以是罷免案提議人，可以參與一階連署。

三、教師沒送銓審者，也不在公務人員服務法範圍內，依法可以是罷免案提議人，可以參與一階連署。如果是公立學校教師且有兼任行政職務（校長或主任）視為公務人員，不可以是罷免案提議人，不得參與一階連署。

四、公家機關的約雇人員與臨時人員不在公務人員服務法規範，可以是罷免案提議人，可以參與一階連署。