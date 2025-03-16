幕後／大罷免潮…蔣萬安小內閣提前布局2026戰鬥團隊

民進黨下鄉宣講，近期大罷免持續延燒，北市長蔣萬安提前2026布局，今宣布小內閣人事大異動，除6局處首長異動，先前與綠委邱議瑩互嗆的前三立記者魏汶萱也加入團隊。據了解，蔣戰鬥團隊成形，除貫策施政意志，也希望能在團隊發揮正向鯰魚效應。

藍營人士直言，面對民進黨啟動下鄉宣講、近期的大罷免，還有2026選戰，蔣萬安既然要進入戰鬥階段，就得拿出「戰鬥團隊」，包括新任青年局長周羿希曾有黨政的發言系統經驗，還有新任觀傳局長余祥曾是媒體政治路線主管，接下來市政推動可能無法避免被政治操作，都可以有比較好的敏感度與因應。

知情人士也說，蔣萬安啟動2.0時代，接下來的施政思考一定是要揉合政治的政策作為，儘管之前兩年多蔣萬安的施政是「穩健」為主，不過接下來政策考量會有比較高的政治性，包括近有大罷免、各種意識形態操作，很快2026又到了。相較於過去蔣萬安多放手、尊重局處，不過接下來任期過半，蔣萬安會更明確施政推動，立場會越來愈堅定、要求愈來愈明確。

也有藍營人士認為，過去兩年多，蔣萬安的施政亮點，以大巨蛋為例，完工啟用之後，包括漏水問題、演唱會經濟等，接下來還是要面對未來可能的多項挑戰，蔣萬安調整體育局長，就是希望借助新任局長游竹萍的溝通能力；另，這次勞動局長高寶華因健康因素請辭，再度由北市觀傳局長王秋冬出任救火隊，要透過人事調整，堵住未來施政可能的破口。

至於延攬魏汶萱進入副發言人團隊，被視為未來發言風格走向鷹派？藍營人士認為，這應該有2026的考量，希望能幫蔣萬安的戰鬥力加分，蔣團隊也認為「她戰力應該會蠻強的。」

蔣萬安今天宣布小內閣人事大異動，並且宣布啟動「北市2.0時代來臨」。6個異動局處，包括體育局長王泓翔轉任參事，原勞動局副局長游竹萍升任體育局長；客委會主委周羿希轉任青年局長；原客委會主委由原日新國小校長吳文德接任。原青年局長、發言人殷瑋轉接研考會主委；原勞動局長高寶華因健康因素請辭，由觀傳局長王秋冬轉接任勞動局長；新任觀光傳播局長則由媒體人余祥接任。

至於發言人體系，除副發言人李政軒升任發言人，先前在立法院與民進黨立委邱議瑩互嗆的前三立記者魏汶萱，也加入蔣萬安副發言人團隊。