快訊

家寧聲明出自律師之手？他指這兩點可看出有人指點

日職／重返夢想起點引退 陳偉殷談下一步計畫：盼為投手提供建議

吃不對可能讓你老得快！營養師授不老4祕訣：多吃2類食物

聽新聞
0:00 / 0:00

幕後／大罷免潮…蔣萬安小內閣提前布局2026戰鬥團隊

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北即時報導
北市長蔣萬安推動生生喝鮮乳，日前也帶著團隊，南下關心本土酪農產業。本報資料照片
北市長蔣萬安推動生生喝鮮乳，日前也帶著團隊，南下關心本土酪農產業。本報資料照片

民進黨下鄉宣講，近期大罷免持續延燒，北市長蔣萬安提前2026布局，今宣布小內閣人事大異動，除6局處首長異動，先前與綠委邱議瑩互嗆的前三立記者魏汶萱也加入團隊。據了解，蔣戰鬥團隊成形，除貫策施政意志，也希望能在團隊發揮正向鯰魚效應。

藍營人士直言，面對民進黨啟動下鄉宣講、近期的大罷免，還有2026選戰，蔣萬安既然要進入戰鬥階段，就得拿出「戰鬥團隊」，包括新任青年局長周羿希曾有黨政的發言系統經驗，還有新任觀傳局長余祥曾是媒體政治路線主管，接下來市政推動可能無法避免被政治操作，都可以有比較好的敏感度與因應。

知情人士也說，蔣萬安啟動2.0時代，接下來的施政思考一定是要揉合政治的政策作為，儘管之前兩年多蔣萬安的施政是「穩健」為主，不過接下來政策考量會有比較高的政治性，包括近有大罷免、各種意識形態操作，很快2026又到了。相較於過去蔣萬安多放手、尊重局處，不過接下來任期過半，蔣萬安會更明確施政推動，立場會越來愈堅定、要求愈來愈明確。

也有藍營人士認為，過去兩年多，蔣萬安的施政亮點，以大巨蛋為例，完工啟用之後，包括漏水問題、演唱會經濟等，接下來還是要面對未來可能的多項挑戰，蔣萬安調整體育局長，就是希望借助新任局長游竹萍的溝通能力；另，這次勞動局長高寶華因健康因素請辭，再度由北市觀傳局長王秋冬出任救火隊，要透過人事調整，堵住未來施政可能的破口。

至於延攬魏汶萱進入副發言人團隊，被視為未來發言風格走向鷹派？藍營人士認為，這應該有2026的考量，希望能幫蔣萬安的戰鬥力加分，蔣團隊也認為「她戰力應該會蠻強的。」

蔣萬安今天宣布小內閣人事大異動，並且宣布啟動「北市2.0時代來臨」。6個異動局處，包括體育局長王泓翔轉任參事，原勞動局副局長游竹萍升任體育局長；客委會主委周羿希轉任青年局長；原客委會主委由原日新國小校長吳文德接任。原青年局長、發言人殷瑋轉接研考會主委；原勞動局長高寶華因健康因素請辭，由觀傳局長王秋冬轉接任勞動局長；新任觀光傳播局長則由媒體人余祥接任。

至於發言人體系，除副發言人李政軒升任發言人，先前在立法院與民進黨立委邱議瑩互嗆的前三立記者魏汶萱，也加入蔣萬安副發言人團隊。

罷免

延伸閱讀

嗆綠美女記者加入副發言人…議員：蔣萬安啟動戰鬥團隊

曾與邱議瑩互槓..媒體人魏汶萱加入蔣萬安發言團隊

影／蔣萬安邀請民眾享受台北花伴野餐活動

台北花伴野餐雨中登場 蔣萬安：大安森林公園還是很美

相關新聞

再批大罷免是「惡的循環」 謝長廷：致公務員集體無力

大罷免遍地烽火，總統府資政、前駐日代表謝長廷昨稱示，大罷免是「惡的循環」，民主政治應該互相妥協。他今在臉書補充「惡的循環...

反制大罷免國民黨20日發兵 朱立倫：將集結全黨反惡罷

國民黨主席朱立倫今天中午在雲林參加卓越青工全國總會及各縣市總會長就職暨幹部授證典禮，他表示台灣到底要鬥還是要和？要拚民生...

被剔除！哪些人可參與罷免提議人連署？民眾與選務單位霧煞煞

全台大罷免第一階段提議人連署，部分連署人卻遭選務單位審查後剔除資格，相關規定搞得霧煞煞。依選罷法規定「現役軍人、替代役男...

苗栗縣罷免二階 罷團公布明起14個地點連署

苗栗縣藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免團體今天公布明天起在14個地點連署，拚第一選區2萬8000份，第二選...

幕後／大罷免潮…蔣萬安小內閣提前布局2026戰鬥團隊

民進黨下鄉宣講，近期大罷免持續延燒，北市長蔣萬安提前2026布局，今宣布小內閣人事大異動，除6局處首長異動，先前與綠委邱...

即時短評／罷免戰綠步步進逼 國民黨要化危機為轉機

全台大罷免遍地開花，34名藍委進入第二階段連署，民進黨昨起啟動8場下鄉宣講助攻，國民黨內部壓力升高，先是要推兩公投反制罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。