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即時短評／罷免戰綠步步進逼 國民黨要化危機為轉機

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片

全台大罷免遍地開花，34名藍委進入第二階段連署，民進黨昨起啟動8場下鄉宣講助攻，國民黨內部壓力升高，先是要推兩公投反制罷免，也跟進舉辦政策說明會凸顯當家鬧事，綠營大軍壓境步步進逼，國民黨如何提出新解方，化危機為轉機，考驗黨主席朱立倫的智慧。

賴清德總統上周指示因應國安策略牽動相關修法，行政院長卓榮泰昨手持綠色光劍壓軸宣講，大罵藍白濫刪預算，為大罷免行動添柴火；藍委輪番被綠營公審批鬥，加上國民黨立院黨團總召傅崐萁競選小物案遭調查，拉高仇恨值，府院黨分進合擊推升罷免氛圍，藍委腹背受敵，難以招架。

國民黨罷免綠委推動不力，至今仍待補件；原訂4月才開始舉辦政策說明會，後又提前自3月20日起至5月20日舉辦百場說明會，近期又要推動「反廢死公投」與「反軍事戒嚴」公投綁罷免，但議題設定能否激出投票動能，以及是否會在同日舉辦，都在未定之數。

綠營有節奏的攻勢，國民黨顯得左支右絀，關鍵在於藍營支持者雖然對罷免反感，但普遍不認為自家選區立委「告急」，導致投票動能不夠強烈；也因藍營難塑造熱戰氛圍，發動倒閣、國會重新改選聲浪才開始浮現，就怕激不出支持者的危機意識。

罷免是持久戰，熱度各有消長，國民黨應權衡「以罷制罷」與「席次保衛戰」的利弊得失，見招拆招不是長久之計，若沒有整體戰略思維，重新設定戰場反守為攻，只會顧此失彼，讓立委疲於應戰，最終落得一場空。

公投 國民黨 民進黨 罷免

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