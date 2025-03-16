再批大罷免是「惡的循環」　謝長廷：致公務員集體無力

大罷免遍地烽火，總統府資政、前駐日代表謝長廷昨稱示，大罷免是「惡的循環」，民主政治應該互相妥協。他今在臉書補充「惡的循環」定義，質疑此舉浪費社會資源和時間，削減台灣的優勢和能量，公職人員更難置身度外，別無選擇，只能跟著走，造成集體無力感。

面對大罷免潮及朝野高度對立，謝長廷昨在日新國小新書發表會回應媒體詢問時，他說，「甚麼都通不過、什麼事都不能做，就來發動罷免，這是『惡的循環』」，民主政治應該互相妥協，執政黨沒有過半、在野黨也選輸了總統，所以要互相協調，引發議論。

謝長廷今天透過臉書發文，提到他昨稱「大罷免是惡的循環」，似乎有被過度簡化或特定化的誤解，因此他再度說明，所謂「大罷免運動」是依Google定義，指社運團體、民進黨團、國民黨前後發動的一連串罷免運動；其次，罷免是直接民主的設計，也是公民權利的重要部分，但「罷免」畢竟是代議政治的例外規定，不是定期舉辦，必須先有「惡」存在，即「惡質民代」。

謝長廷舉例，例如濫用權力惡奴欺主、勾結外敵威脅人民生存、屍位素餐怠忽職權自肥等等，才能發動行使。

他接續提到，不過，在政治上愛之欲其生，恨之欲其死，綠色陣營指為惡質要罷免的民代，當事人或其支持者可能看法完全相反，並咬定是迫害而生起嗔恨心和報復惡念，也跟著發動罷免綠色民代。

謝長廷強調，這就是他說的「惡性循環」或「惡的循環」，浪費社會資源和時間，削減台灣的優勢和能量。社會很多人應該也知道，但都無可奈何，公職人員更難置身度外，別無選擇，只能跟著走，造成集體無力感。