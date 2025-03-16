罷免戰綠攻勢凌厲 藍委轉低調「不回應與本人無關新聞」

罷免戰逐漸白熱化，民團、民進黨、政府等攻勢一波接一波，國民黨立委及國會辦公室也產生寒蟬效應，面對媒體訪問及新聞曝光都轉趨低調。有國民黨立委呼籲，黨中央要提出自己的論述及戰略；此外，很多藍委主動出擊辦宣講活動，人數爆滿超乎想像，對挺過罷潮有信心。

大罷潮眾多提案針對國民黨立委，除公民團體出動外，民進黨發起「人民是頭家」，由行政院長卓榮泰帶部會首長下鄉宣講，外界認為雖名為說明預算凍刪面臨施政困難，但其實就是在宣傳罷免，讓罷免第二階段白熱化。另外，再加上近期「國安高層會議17條因應策略」也被認為是凌厲攻勢，為大罷免添柴火。

民團及民進黨近期一連串行動，也讓不少國民黨立委開始有「真實感」。據了解，國民黨立委國會辦公室近期有幾間都呈現不同氛圍，有些過去緊追議題、求新聞曝光的，如今也都轉趨低調，有北部立委的幕僚直言因近期「局勢發生變化」，不會主動再對議題發言。雙北都會圈以外亦有藍委，直接跟幕僚下令，除非必要、跟本人有關新聞，否則謝絕新聞回應，幕僚也拜託各位媒體的好友們少提到該辦公室立委姓名。

也有板塊綠大於藍的藍委，辦公室已現強烈低氣壓，直呼一切已經看開，畢竟是選區結構關係，再努力似乎也無助於什麼，都笑稱已經做好打包準備，盡力做好本分，有機會還是盼能挺過這次大罷潮。另外，國民黨立法院黨團，過去只要開記者會，都會有不少立委主動參與，甚至搶著曝光，如今碰上大罷潮，不少立委低調，不再主動爭取出席，大多為黨團幹部出席為主，或請「選情」較不危險的委員出席。

針對大罷免潮及國安17條的凌厲攻勢，國民黨立委林沛祥認為，現在要因地制宜、因時制宜，精準打擊是在野聯盟要去做的事情，對於「17條」也要提出自己的論述，要和平、不要戰爭、要過好日子，這是大家希望的，也是大多是人的心聲，而在每個不同選區，不同時間點，黨中央都會有相對應的戰略跟戰術，讓民眾及六成人民的意志來決定國家未來的命運。