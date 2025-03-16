罷藍二階月底推「胖卡計畫」 綠營從影子顧問走上檯面

大罷免共35件泛藍陣營立委邁入第二階段連署，民進黨昨啟動「人民是頭家」政策宣講，首場選定台中，一天就讓中彰投罷團進帳千份罷免連署，綠營顯然已從影子顧問走上檯面，與民團分進合擊；罷團人士預告，3月底將推出「胖卡計畫」，透過「到府收件」衝刺進度。

全台掀起立委罷免潮，罷藍、罷綠第一階段連署戰績為「35比0」，罷藍團體士氣大振，不過，依照「公職人員選舉罷免法」，第二階段連署門檻為原選舉區選舉人數10％以上，難度相較一階提升10倍，且要在2個月內完成，且每個選區動輒4、5萬份連署書，難度不小。

普遍認為，第二階段罷免達標的重要因素之一為政黨是否介入。一名長期觀察罷免的人士形容，民進黨在一階擔綱「影子顧問」，給予各面向協助，也有政壇要角複製罷韓行動提供罷團經費或找資源，綠營議員則協助行政排除，隨著下鄉宣講起跑，黨的角色正式浮上檯面。

據了解，民進黨「人民是頭家」政策宣講計劃，府院黨高層早在農曆年前展開策劃，一方面是發現預算審查與罷免連署高度連動，覆議案失敗後，是凸顯國會亂象急需改革的重要時機，另一方面，也是回應去年罷免基隆市長謝國樑失利後，黨內檢討聲浪不斷。

民進黨目前共8場宣講，依序為台中、桃園、花蓮與台北、台南、新竹、高雄、新北。由行政院長卓榮泰領軍，部會首長、黨籍立委、百工百業代表參與，透過團結、人民是頭家口號，號召群眾。

據透露，昨天舉辦的台中場宣講活動為罷免助力不少，一天就讓中彰投罷團進帳千份罷免連署，由於第一階段桃園連署狀況並不順暢，今天舉行的桃園場是否能為罷免藍委帶來強大動能，值得觀察。

有鑒於部分選區連署站難尋、收件不便，也有多名團體借場地遭「查水扁」。目前多名民進黨縣市議員宣布協助「跨區代收」，罷團人士也預告，3月底推出「胖卡計畫」，打破地域限制，透過流動連署站「到府收件」，加快連署進度，為罷免二階衝刺。