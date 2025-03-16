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深入藍營市場掃街 綠委喊：罷免藍委就是罷免傅崑萁

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
有意參選高雄市長的立法委員賴瑞隆（左三），今天上午來到楠梓區的莒光市場掃街。記者王勇超／攝影
有意參選高雄市長的立法委員賴瑞隆（左三），今天上午來到楠梓區的莒光市場掃街。記者王勇超／攝影

有意參選2026年高雄市長的立法委員賴瑞隆，今天上午和立委李柏毅、市議員黃文志，來到楠梓區的莒光市場掃街，宣傳民進黨舉辦的「人民是頭家」宣講。賴瑞隆說，「罷免藍委就是罷免傅崑萁」，唯有這樣才能讓台灣的立法院回到正常運作。

李柏毅表示，去年一整年國民黨在立法院，從國會擴權法、亂塞預算、財劃法到憲法訴訟法，把整個國家癱瘓，雖然這幾天的立法院是正常的，但大家都知道，這是國民黨立委面對罷免從一階進入二階的裝乖時期，「難道要讓他蒙混過關嗎？」

莒光市場位於楠梓區與左營區的交界地帶，附近有海軍眷村，過往一向被視為藍營鐵票區，2024年民進黨立委劉世芳宣布因身體因素放棄爭取連任後，民進黨徵召市議員李柏毅接棒，對決國民黨市議員李眉蓁，雙方苦戰到最後，由李柏毅勝出。

李柏毅今天上午帶著賴瑞隆走進莒光市場拜票，不少攤商熱情與賴瑞隆問好，也有人要求與賴瑞隆合照，一名攤商說：「聽說賴瑞隆的聲勢不錯，所以我支持他」，但也有部分攤商因忙著與客人做生意，沒有注意到賴瑞隆從身前走過。

賴瑞隆說，今天他與立委李柏毅、高雄市議員黃文志一起到莒光市場，希望更多人站出來支持罷藍委的活動，支持各地的罷免活動，讓國家回到正常運作。

賴瑞隆表示，民進黨啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，第一場昨天在台中舉行，今天是桃園場，高雄是在3月29日下午4點在三民公園舉行，歡迎高雄人站出來力挺台灣、罷藍委，民進黨在高雄的立委、議員，會提供連連署單，歡迎設籍在外地，但在高雄居住或工作的人，來到各公職的連署點來連署，「大家一起來罷藍委」。

有意參選高雄市長的立法委員賴瑞隆，今天上午和立委李柏毅、市議員黃文志，來到楠梓區的莒光市場掃街。記者王勇超／攝影
有意參選高雄市長的立法委員賴瑞隆，今天上午和立委李柏毅、市議員黃文志，來到楠梓區的莒光市場掃街。記者王勇超／攝影
有意參選高雄市長的立法委員賴瑞隆（右），今天上午和立委李柏毅（左）在楠梓區的莒光市場掃街時，巧遇中信兄弟投手教練王建民的岳母（中）。記者王勇超／攝影
有意參選高雄市長的立法委員賴瑞隆（右），今天上午和立委李柏毅（左）在楠梓區的莒光市場掃街時，巧遇中信兄弟投手教練王建民的岳母（中）。記者王勇超／攝影

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