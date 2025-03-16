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謝長廷：民主政治應互相妥協

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
總統府資政、前駐日代表謝長廷。圖／報系資料照
總統府資政、前駐日代表謝長廷。圖／報系資料照

綠營發動大罷免，閣揆卓榮泰昨日起展開下鄉宣講，總統府資政、前駐日代表謝長廷表示，大罷免是「惡的循環」，民主政治就應該互相妥協。另一方面，謝長廷曾指出前台北市長柯文哲的京華城案起訴書「證據薄弱」，不過遭綠營支持者質疑謝長廷是有意想爭取司法院大法官。他昨日表明不會接受大法官職務。

謝長廷說，他之前曾在臉書針對柯文哲案的起訴書發表一些想法，他就不會接受甚麼大法官，因為如果他接受了，民眾黨又支持他，那就坐實他當時是有目的的，反將矮化他的動機。

面對大罷免潮及朝野高度對立，謝長廷說：「甚麼都通不過、什麼事都不能做，就來發動罷免，這是『惡的循環』」，民主政治應該互相妥協，執政黨沒有過半、在野黨也選輸了總統，所以要互相協調。

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