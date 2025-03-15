元智大學校內書店設罷免連署攤 校方澄清：已要求撤除
大罷免時代來臨，桃園6名立委一階連署通過，力拚二階門檻，有學生網路發文，元智大學校內書店出現罷免藍委攤位，學校允許這種行為發生嗎？元智大學回應，接獲學生反應後，立即要求商家撤除罷免站，與網路相關資訊，商家已配合刪除。
有學生PO網寫下，校內書店出現罷免攤位，「很疑惑也很生氣，政治照理來說不能進入校園吧，學校真的允許這種行為發生嗎？還是學校其實有收綠共的錢，如果書店能進行這種政治活動，我只能說，除了餐點貴又難吃，文具比外面書局貴2倍之外，又多了一個缺點了」。
元智大學回應，校方於第一時間接獲學生反應後，立即要求商家撤除罷免站，與網路相關資訊，商家已配合刪除。天河書屋是校方依合約出租商家，不代表校方立場，未按契約規定業務執行部分，將送校方廠商相關會議審議。
元智大學強調，校方辦學理念一向秉持教育中立、理性客觀立場，將持續加強宣導教育中立理念，杜絕類似情事發生。
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