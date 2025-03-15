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綠營大軍今直搗台中南屯 廖偉翔淡定「熱血」反制

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨今天啟動一連8場的「人民是頭家」政策宣講會，首場在台中南屯水安宮舉辦，劍指台中市長盧秀燕子弟兵、國民黨立委廖偉翔意味濃厚。面對綠營大軍壓境，廖偉翔今捲起袖子響應捐血，並呼籲民眾一起加入捐血行列，「熱血，就從捐血開始」。圖／廖偉翔辦公室提供
民進黨今天啟動一連8場的「人民是頭家」政策宣講會，首場在台中南屯水安宮舉辦，劍指台中市長盧秀燕子弟兵、國民黨立委廖偉翔意味濃厚。面對綠營大軍壓境，廖偉翔今捲起袖子響應捐血，並呼籲民眾一起加入捐血行列，「熱血，就從捐血開始」。圖／廖偉翔辦公室提供

民進黨今天啟動一連8場的「人民是頭家」政策宣講會，首場在台中南屯水安宮舉辦，劍指台中市長盧秀燕子弟兵、國民黨立委廖偉翔意味濃厚。面對綠營大軍壓境，廖偉翔今捲起袖子響應捐血，並呼籲民眾一起加入捐血行列，「熱血，就從捐血開始」。

首場「人民是頭家」政策宣講會綠營大咖集結，包括行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、交通部長陳世凱及民進黨秘書長林右昌、立委蔡其昌、何欣純、林楚茵、王義川和百工百業代表、在地牙醫師、「女力護國」發言人嚴雯馨等出席。

面對民進黨大軍壓境，廖偉翔則前往台中捐血站捐血，他表示中彰南雲四縣市的醫療機構，每天對血液的需求大約為1800袋。而台中捐血中心截至3月15日的資料顯示，A型及O型血液存量已低於7天的安全庫存標準。在不穩定的天氣和寒流來襲的情況下，醫療機構的用血需求更是迫切，為了確保醫療需求不受影響，社會各界必須共同努力。

廖偉翔呼籲，所有有能力捐血的國人朋友，請儘速加入捐血行列，無論是個人或家庭，都可以在捐血站或移動血站找到便捷的捐血場所，為自己、為他人，貢獻這一份愛心。每一次的捐血，都是一次對生命的守護。

廖偉翔也希望政府與相關機構能持續加強捐血宣導，讓更多人了解捐血的重要性，並消除民眾的疑慮，攜手共同構建一個更具愛心與互助精神的社會，守護每一條寶貴的生命。

罷免

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