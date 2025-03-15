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傅崑萁激起罷藍委意志？ 江怡臻批：柯建銘更讓人憤怒

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員江怡臻表示比起傅崐萁，柯建銘顛倒是非、自相矛盾的嘴臉恐怕才讓人更憤怒。圖／江怡臻提供
新北市議員江怡臻表示比起傅崐萁，柯建銘顛倒是非、自相矛盾的嘴臉恐怕才讓人更憤怒。圖／江怡臻提供

台北地檢署調查國民黨立法院黨團總召傅崐萁競選小物案，罷藍委民團認為會因此加深民眾罷藍委決心。國民黨新北議員江怡臻表示，比起傅崐萁，民進黨立院黨團總召柯建銘顛倒是非、自相矛盾的嘴臉，恐怕才讓人更憤怒。

罷免葉元之發言人莫莉表示，傅崐萁在立院的所作所為已令人髮指，昨又因競選小物被檢方偵辦，藍委在立院各式作亂行為，讓民眾更想罷免藍委。

江怡臻表示，要說傅崐萁激起民眾罷藍決心，那是把柯建銘放在哪裡？當柯建銘不存在嗎？比起傅崐萁，柯建銘顛倒是非、自相矛盾的嘴臉，恐怕才讓人更憤怒。

江怡臻說，今日柯文哲，明日任何人，可以看出這「任何人」的第一人，就是傅崐萁。競選小物案在各地地檢署簽結，相關人員被調查局約談多次且皆被無保請回在案，現在卻仍能持續搜索，看似犯罪偵查，實為製造寒蟬效應，遂行恐怖統治。柯文哲案的影子歷歷在目，相當有既視感。

江怡臻說，就如同國民黨主席朱立倫所說，司法與罷免成為賴清德的兩把大刀，不斷揮向非賴人士，除去非己而後快，然而這樣的政治操控方式，反倒激起藍營支持者，甚至一般民眾的憤慨，目前看來藍營更為凝聚，更為團結。

江怡臻指出，目前已規畫全國一系列的宣講說明活動，結合地方黨部、地方縣市議會黨團等，同時也將籌組青年街頭宣講活動，借鏡去年罷免謝國樑活動的成功經驗，協助各地國民黨立委反制惡罷行動。

罷免

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