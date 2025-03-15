謝長廷出書寫「善的循環」 指大罷免是惡的循環

總統府資政謝長廷今天發表「善的循環再續」新書，對於全台掀起罷免潮，他認為這都是不幸事件，什麼都通不過，什麼事都沒辦法做，就發動罷免，這是惡的循環。此外，他說，先前曾對民眾黨前主席柯文哲的起訴書發表想法，因此不會去接受大法官任何提名，這樣會矮化他的動機。

擔任駐日代表8年的總統府資政謝長廷下午在台北發表「駐日八年台日友好記事簿：謝長廷『善的循環』再續」新書，民進黨立委莊瑞雄、李坤城、王世堅、前立委徐國勇、姚文智、高志鵬、陳歐珀、國史館長陳儀深等人出席。

謝長廷會後受訪被問到總統賴清德日前宣布將推動恢復軍審一事指出，軍事審判法用在軍人應該不是違憲，但對於個人應該有些限制，過去美麗島事件軍事審判是對一般平民，一般平民接受軍事審判，「那時候我們表示抗議」。

至於目前全台掀起大罷免，謝長廷認為，這些都是不幸事件，台灣就是惡的循環，沒有辦法，什麼都通不過，什麼事都沒辦法做，就發動罷免，這是惡的循環。

謝長廷說明，理論上民主政治互相有妥協，執政黨沒有過半，但在野黨也因為總統選輸在野，朝野應該互相協調。民主政治就是協議的政治，不斷地協議，比單獨過半更辛苦，因為國會單獨過半，要怎麼樣都可以，但協議是非常辛苦的，這也代表民主政治的提升，走到另一個階段。

對於總預算覆議失敗，在野黨要求行政院長卓榮泰比照他在行政院長任內下台，謝長廷解釋，他下台不是因為總預算覆議失敗。前總統陳水扁擔任台北市長時代覆議8次，這是人民的損失；怎麼樣讓政治進步才是重要，行政院長下台再提1位，並沒有解決問題。

被問到總統府重啟大法官提名作業，謝長廷回應，他之前對於民眾黨前主席柯文哲的起訴書在臉書發表一些想法，所以不會去接受大法官任何提名，因為現在若接受，假如民眾黨支持，證明他當時是有目的的，這樣會矮化他的動機，不要再討論這件事。

謝長廷強調，他當時是針對柯文哲的起訴書來看，認為證據薄弱，沒有說政治迫害。至於後來案件有新的演變或事實，不在起訴書上。