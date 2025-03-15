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罷免雙和藍委二階「開工」 志工：民眾不畏大雨連署

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
雙和立委罷免進度已開啟第二階段，今天是二階連署第一天。記者江婉儀／攝影
雙和立委罷免進度已開啟第二階段，今天是二階連署第一天。記者江婉儀／攝影

罷免國民黨新北雙和立委張智倫、林德福團體今啟動第二階段連署，目標在60天內送件，罷團表示，很多民眾不受雨勢影響，在開始前就在現場等待；到場民眾表示，今天來幫朋友拿連署書，希望幫忙增加收件數量。

新北各地今天一早起至下午，就陸續下大雨，被問及是否擔憂大雨影響出門連署的民眾意願？雙和罷團志工「拾年」表示，她覺得還好，比較擔心的是需要有雨遮的地方，讓民眾可以寫連署書，像早上員山的點跟中和國小，很多民眾一大早就在現場等待，可看出即使下大雨也沒有澆熄民眾的熱情。

「拾年」表示，罷免第二階段時間總共60天，但這包含送件作業時間，所以要抓20天做好行政作業，包含造冊等，希望儘早達到目標，每天行程結束都會計算收到多少數量。這周在準備駐點期間，很多民眾就一直丟私訊給粉專，敲碗問什麼時候擺攤，數量如雪花般一直來，小編每天都很努力回覆訊息。現在還有雙和罷免爛委帥卡在市區內宣傳，為3月29日當天的音樂會及二階罷免宣傳。

李姓婦人表示，她已經簽過連署書，今天再來是幫朋友拿連署書，因為有事無法來，總計10份，大家都希望盡自己一份心力，幫忙增加件數，及推動罷免進度。

對於罷團開始推動罷免二階段，張智倫表示，尊重人民行使罷免的權利，面對這樣的考驗，對地方鄉親的地方服務不會中斷，也會持續爭取地方建設。

林德福說，他相信百姓的眼睛是雪亮的，黑白是非不能扭曲，現在罷團使勁各種方式推動罷免，這也跟主政者的心態有關係，實際要搞罷免就要花十幾億元，都是人民血汗錢，這樣不會比較好。

雙和立委罷免進度已開啟第二階段，今天是二階連署第一天。記者江婉儀／攝影
雙和立委罷免進度已開啟第二階段，今天是二階連署第一天。記者江婉儀／攝影

罷免

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