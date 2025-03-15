全台大罷免綠熱藍冷？ 彰化藍營基層憂：不該再冷處理

全台「大罷免」35名泛藍立法委員進入第二階段連署，彰化縣藍營人士今指出，國、民兩陣營對大罷免的態度冷熱懸殊，國民黨內部推估，進入二階的泛藍立委恐有三分之二進入三階，基層企盼中央未來積極因應，不該繼續冷處理。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞表示，大罷免一階都是民間團體主動發起，中選會昨公告一階通過名單，民進黨彰化縣黨部尚未接獲中央指示下一步動作，他認為基本上應會延續一階時的作法，呼籲選民參與罷免失格立委。

彰化縣藍營人士表示，基層很多民眾不贊成或明確反對大罷免，無奈藍、綠兩陣營的政治熱度差距大，國民黨支持者不是不在意大罷免，而是不像民進黨如此熱情活躍，照這樣進行下去，國民黨內部推估進入二階的泛藍立委恐有2/3進入三階。

「到三階會不會真被罷免仍充滿變數，但支持者的感受很不好。」彰化縣藍營人士表示，已有支持者認為國民黨太軟弱、反應不夠快，35名泛藍立委都進入二階了中央還在分神關注軍法審判復辟，應有積極因應對策並付諸行動，不要繼續冷處理，以為不提、不講就能讓泛綠推動的大罷免降溫。

彰化縣國民黨團副書記曹嘉豪說，藍營人士消息及采集自基層支持者的說法無誤，彰化縣國民黨陣營將視二階結果決定動向，黨籍立委謝衣鳯的罷免案萬一進入三階，藍營將展開反制動作，如何反制，屆時再揭開謎底。

彰化縣罷團代表昨到中選會領表，國民黨彰化縣黨部主任委員、進入二階的謝衣鳯，不願隨泛綠陣營起舞、授人話柄，今仍不回應大罷免議題。