民進黨啟動下鄉…卓榮泰親上場 廖偉翔：國家機器搞罷免

民進黨自今日起展開下鄉宣講，被解讀炒熱大罷免，行政院長卓榮泰將參與下鄉。國民黨立委廖偉翔表示，動用國家機器、行政資源搞大罷免，賴清德總統、卓榮泰上任快一年，仍然拿不出任何具體政績，留下深刻印象的似乎只是青鳥飛了出來。

廖偉翔說，民進黨操弄大罷免，無疑是「司馬昭之心，路人皆知」。身為總統的賴清德發出動員令，而民進黨秘書長林右昌更是公開歡迎罷免團體擺攤，卓榮泰卻依然假借宣講之名，實則動用國家機器、行政資源搞大罷免，這就是用國家資源玩弄權謀，令人深感遺憾。

廖偉翔表示，自美國總統川普上任以來，國際經貿形勢變動，對我國經濟造成了重大挑戰，但卻看不到我國總統和行政院長，採取任何有效的應對措施。在變動的風暴中，缺乏方向的船隻注定難以航行。賴清德與卓榮泰已上任快一年，仍然拿不出任何具體政績，唯一留下深刻印象的，似乎只是青鳥飛了出來。試問人民的生活改善了嗎？民眾的需求解決了嗎？

廖偉翔指出，呼籲卓榮泰，作為行政院長，應將更多的心力投入國政，而非黨政。行政院應該是全體國民的公僕，而非成為民進黨中央黨部的附屬機構。百姓關心的是吃得飽、住得安，而不是政治鬥爭。與其把所有心力放在全台大罷免上，不如將更多的精力投入改善民生，讓百姓安居樂業。政務為民，行政為國，這才是行政院長應該做的事。