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民進黨宣講台中首發場 罷免團體擺攤衝刺連署

中央社／ 台中15日電

民進黨首場「人民是頭家」政策宣講會今天在台中舉行，活動下午4時登場，下午2時許已陸續有民眾冒雨前來，一旁也有罷免國民黨立委的公民團體擺攤，衝刺二階連署。

行政院認為今年度中央政府總預算遭過度刪減凍結，以及財劃法修法也讓施政窒礙難行，因此向立院提出覆議，但兩案都遭立院封殺。民進黨則自今天起舉辦8場「人民是頭家」政策宣講會，民進黨秘書長林右昌日前表示，宣講活動與罷免沒有直接相關，但歡迎民主攤位共襄盛舉。

「人民是頭家」首發場在台中市水安宮舉行，預計下午4時才由行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、林右昌，以及民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、台中在地立委蔡其昌與何欣純擔任講者說明。

不過下午2時許，罷免台中市國民黨立委的6個公民團體已緊臨活動現場擺攤，收受二階連署書，現場雖然時晴時雨，但有不少民眾冒雨前來。

罷團志工受訪表示，第二階段連署人數要第一階段的10倍，扣除造冊的行政流程時間，一天應該要收受上千份才能突破，很開心今天6個罷免團體都有來到現場，匯集各方力量，希望能帶動全國罷免動能。

罷免

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