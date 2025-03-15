汐止「斷翔」罷免2階連署雨中見人潮 廖先翔：不要意識形態對抗

「七星齊心斷翔」發起罷免國民黨立委新北汐金萬地區廖先翔進入二階連署，今天在汐止、金山及萬里共設8處連署站，雖然下雨民眾排隊連署。廖先翔回應表示，希望公共政策的討論，而不是意識形態的對抗，未來仍會專注於自己的職責。

罷免廖先翔團體今天在汐止火車站旁廣場、樟樹國中斜對面及橫科市場、萬里昭靈宮附近等處設連署站，汐止、金山、萬里總共開設8個連署站，從早上一直到晚上都有。志工向民眾說明填寫時注意事項，雨勢時大時小，天氣很冷，現場有民眾排隊連署。

一名70多歲老翁說，因為國民黨亂刪預算引起爭議，他才會來連署。還有一名婦人帶著女兒到場，她說，支持連署，下雨沒有影響。

「齊心斷翔」人員說，有了一階的連署經驗，志工核對資料等都比較順暢，仔細核對資料避免出錯，但七星區範圍大，會多找據點和用小蜜蜂等方式爭取更多連署書。

廖先翔回應說，他希望大家針對公共政策提出討論，他也都說明過，如果還有不清楚的民眾都歡迎提出，他會補充說明。希望公共政策的討論能本於事實，而不是意識形態的對抗，他會持續專注自己的職責，做好立委的工作，才不會辜負民眾的期待。