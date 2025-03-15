校內書店自設罷免攤位 元智大學：未經同意已要求撤除

公民團體醞釀連署罷免國民黨籍立委，但有民眾表示，日前元智大學校內一間書店出現大罷免攤位，並宣傳「六區全罷 光復桃園」，認為政治不應進入校園。校方今天表示，該書店是出租商家，不代表學校立場，接獲學生反應後已要求撤除罷免站，未來將加強宣導教育中立。

根據教育基本法第六條，學校不得為政治特定團體從事宣傳或活動。但有民眾表示，元智大學校內書店日前出現大罷免攤位，直接於校內推動罷免桃園六區藍委。

元智大學今天聲明，天河書屋未經學校同意設立罷免站，第一時間接獲學生反應，已立即要求商家撤除罷免站與網路相關資訊，商家已配合刪除。

元智大學也說，天河書院是學校依合約出租的商家，不代表學校立場，未按契約規定業務執行部份，將送廠商相關會議審議。學校辦學理念一向秉持教育中立、理性客觀，將持續加強宣導教育中立理念，杜絕類似情事發生。