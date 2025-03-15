快訊

至親兒在國外...張振寰離世無家屬出面 初步相驗「死因不明」

剛過完65歲生日…台鐵董座杜微請辭 交通部證實「由他暫代」

受訪遭「死貓」攻擊！川普挑眉怒瞪記者：你今晚會成為頭條新聞

校內書店自設罷免攤位 元智大學：未經同意已要求撤除

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
元智大學校內一間書店出現大罷免攤位，校方今表示，該書店是出租商家，不代表學校立場。記者曾增勳／攝影
元智大學校內一間書店出現大罷免攤位，校方今表示，該書店是出租商家，不代表學校立場。記者曾增勳／攝影

公民團體醞釀連署罷免國民黨籍立委，但有民眾表示，日前元智大學校內一間書店出現大罷免攤位，並宣傳「六區全罷 光復桃園」，認為政治不應進入校園。校方今天表示，該書店是出租商家，不代表學校立場，接獲學生反應後已要求撤除罷免站，未來將加強宣導教育中立。

根據教育基本法第六條，學校不得為政治特定團體從事宣傳或活動。但有民眾表示，元智大學校內書店日前出現大罷免攤位，直接於校內推動罷免桃園六區藍委。

元智大學今天聲明，天河書屋未經學校同意設立罷免站，第一時間接獲學生反應，已立即要求商家撤除罷免站與網路相關資訊，商家已配合刪除。

元智大學也說，天河書院是學校依合約出租的商家，不代表學校立場，未按契約規定業務執行部份，將送廠商相關會議審議。學校辦學理念一向秉持教育中立、理性客觀，將持續加強宣導教育中立理念，杜絕類似情事發生。

罷免

延伸閱讀

影／傅崐萁傳涉偽造文書 罷藍委發言人：加深民眾罷藍決心

影／大罷免議題延燒 柯建銘批藍白總是在騙

指賴清德操作「芒果乾」 學者：算準藍白只會罵 有利綠罷免

罷免也搞抗中保台亡國感 學者：加深仇恨助民進黨動員

相關新聞

柯建銘：國民黨就要倒了 哪來「葉元之防線」？

民進黨今天起展開下鄉政策說明會，被視為助陣大罷免。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，最近聽聞國民黨有「葉元之防線」，但藍...

汐止「斷翔」罷免2階連署雨中見人潮 廖先翔：不要意識形態對抗

「七星齊心斷翔」發起罷免國民黨立委新北汐金萬地區廖先翔進入二階連署，今天在汐止、金山及萬里共設8處連署站，雖然下雨民眾排...

校內書店自設罷免攤位 元智大學：未經同意已要求撤除

公民團體醞釀連署罷免國民黨籍立委，但有民眾表示，日前元智大學校內一間書店出現大罷免攤位，並宣傳「六區全罷 光復桃園」，認...

全台大罷免！台中6藍委全罷 綠首場宣講卓揆領軍台中登場

台中市是大罷免指標縣市，6藍委全數進入二階罷免，民進黨「人民是頭家」首場政策宣講今天在台中登場，由行政院長卓榮泰領軍，率...

民進黨下鄉宣講今啟動 主打刪總預算毀民生

民進黨今啟動首場下鄉宣講，主訴求藍白刪總預算毀民生，闡述執政藍圖及國會亂象。同時各部會為因應被刪的預算，除監察院廁所不提...

影／大罷免白熱化…卓揆全台宣講第一站到台中 盧秀燕反應曝

全台大罷免將進入第二階段，適逢行政院提出總預算與財政收支劃分法覆議案皆未通過，行政院長卓榮泰率內閣與民進黨立委全台宣講，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。