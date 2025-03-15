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全台大罷免！台中6藍委全罷 綠首場宣講卓揆領軍台中登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，首場由行政院長卓榮泰領軍，今天下午4時在台中水安宮開講。圖／民進黨提供
民進黨啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，首場由行政院長卓榮泰領軍，今天下午4時在台中水安宮開講。圖／民進黨提供

台中市是大罷免指標縣市，6藍委全數進入二階罷免，民進黨「人民是頭家」首場政策宣講今天在台中登場，由行政院長卓榮泰領軍，率領內閣團隊，以及民進黨秘書長林右昌，與立委蔡其昌、何欣純、王義川、林楚茵等人開講，台中市6罷藍委罷團也到場設二階連署點。

台中罷免6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等罷免行動全數邁入二階連署；罷免綠委蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻，須在10天內補件，2罷團補件中。

中部地方預估，罷免進入二階連署後，民進黨民代已正式介入，目前台中市區三年輕藍委遭鎖定，加上政策宣講會首長鎖定台中，劍指台中市長盧秀燕，但罷免熱度不像雙北，預估通過二階後，整體戰況才會升溫。

民進黨首場「人民是頭家」宣講會今天在南屯水安宮開講，由卓榮泰出席說明政策，行政院副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、民進黨秘書長林右昌、台中市立委何欣純及蔡其昌，立委林楚茵、王義川及台中牙醫師、「女力護國」發言人顏雯馨等人預定上台宣講。

蔡其昌說，今日首場政策宣講會選在台中舉辦，政府向人民報告施政成果，更要說明中央政府總預算遭刪減、凍結對人民的影響，各行各業皆會遭到打擊；總預算是國家發展的根本，藍白聯手惡搞，最終苦果卻由全民承擔。預算不該成為政治鬥爭的籌碼，只有讓資源回到人民手中，才能確保國家順利發展。

何欣純指出，面對國際情勢變化，這一年來在野黨接連通過違憲的法案，不合理的刪除總預算，試圖影響國家的穩定運作，台中市民唯有團結才能讓這個國家更壯大、更往前，而卓榮泰院長會來到台中，她也是講者，與鄉親們親自說明政府政策與當前面臨的挑戰。

罷免

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