柯建銘：國民黨就要倒了 哪來「葉元之防線」？

民進黨今天起展開下鄉政策說明會，被視為助陣大罷免。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，最近聽聞國民黨有「葉元之防線」，但藍白就要倒了，哪有防線可言，一定全部被罷免掉，奉勸國民黨一句話「放下屠刀，立地成佛」，當民意反撲，藍白絕對大滅頂，會被送進歷史的焚化爐，化作一股青煙。

柯建銘指出，回歸到事情最源頭，是國民黨先發動罷免，民進黨是「反罷免」，沒有民進黨先罷免這回事。2024年一選舉完不久，國民黨立院黨團總召傅崐萁就說，要讓民進黨找不到人來當官，言下之意就是要全部罷免掉。

柯建銘說，國民黨永遠在騙，緊抱九二共識、一國兩制，要讓台灣滅亡。現在又推出二項公投，第一項死刑公投，但大法官早已言明死刑合憲，今年也執行了死刑，國民黨這也可以騙。

柯建銘表示，第二項是反對軍事戒嚴、軍審法，要汙衊賴清德總統要戒嚴。國民黨根本不清楚，賴總統早就講過台灣不可能再戒嚴，反而是國民黨曾讓台灣經歷過全世界最長戒嚴，他以前小時候就曾在日記寫下「以前是國民黨欺負我爸爸，以後我要替我爸爸報仇」。

柯建銘指出，台灣人民已經很清楚，藍白要把台灣送給中共，他們乾脆就搬去那邊住就好了，台灣人民沒有這麼白痴，奉勸藍白在夜深人靜時，好好想一想，趕快就地解散，否則最後會通通被罷免掉。