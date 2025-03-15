影／大罷免白熱化…卓揆全台宣講第一站到台中 盧秀燕反應曝

全台大罷免將進入第二階段，適逢行政院提出總預算與財政收支劃分法覆議案皆未通過，行政院長卓榮泰率內閣與民進黨立委全台宣講，今天第一站選在台中。台中市長盧秀燕上午出席扶輪社年會，被問及對卓揆宣講的看法，並未回答，僅揮手致意。

盧秀燕今天上午10時10分許到國立中興大學，參加國際扶輪社3461地區第八屆年會，國民黨立委楊瓊瓔也現身。盧秀燕剛下車，和總監何信宗寒暄交談，媒體詢問對卓揆宣講有何看法、兩岸交流緊縮會否影響台中，盧皆未回答，僅揮手致意。

盧秀燕步入會場致詞，表示她也是內輪，參加扶輪社年會就像回家，感謝扶輪社3461地區和台中市衛生局合作，推動肺癌篩檢計畫，雙方也即將推出新的心房顫動篩檢預防計畫；扶輪社在社會上推動很多文化教育、濟貧扶弱的工作，協助台中成為友愛、健康城市。

盧秀燕上午10時半許離開中興大學，楊瓊瓔一同離開，記者詢問楊對卓榮泰宣講看法，楊也未回答。