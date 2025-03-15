快訊

家寧全家黑歷史起底！騙錢、炫富、剝削合夥人...張家人「吃相難看」全網怒轟

東海韋伯傳人稱無能停課引戰 文科教育真過時了？

天空也哭泣！大S下葬金寶山…具俊曄捧骨灰痛哭送愛妻入土為安

影／大罷免白熱化…卓揆全台宣講第一站到台中 盧秀燕反應曝

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）參加國際扶輪社3461地區年會，被問及對行政院長卓榮泰赴台中宣講的看法，並未回答。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）參加國際扶輪社3461地區年會，被問及對行政院長卓榮泰赴台中宣講的看法，並未回答。記者陳敬丰／攝影

全台大罷免將進入第二階段，適逢行政院提出總預算與財政收支劃分法覆議案皆未通過，行政院長卓榮泰率內閣與民進黨立委全台宣講，今天第一站選在台中。台中市長盧秀燕上午出席扶輪社年會，被問及對卓揆宣講的看法，並未回答，僅揮手致意。

盧秀燕今天上午10時10分許到國立中興大學，參加國際扶輪社3461地區第八屆年會，國民黨立委楊瓊瓔也現身。盧秀燕剛下車，和總監何信宗寒暄交談，媒體詢問對卓揆宣講有何看法、兩岸交流緊縮會否影響台中，盧皆未回答，僅揮手致意。

盧秀燕步入會場致詞，表示她也是內輪，參加扶輪社年會就像回家，感謝扶輪社3461地區和台中市衛生局合作，推動肺癌篩檢計畫，雙方也即將推出新的心房顫動篩檢預防計畫；扶輪社在社會上推動很多文化教育、濟貧扶弱的工作，協助台中成為友愛、健康城市。

盧秀燕上午10時半許離開中興大學，楊瓊瓔一同離開，記者詢問楊對卓榮泰宣講看法，楊也未回答。

卓榮泰今天下午4時將在南屯水安宮宣講，與會人員包括副院長鄭麗君、民進黨秘書長林右昌、交通部長陳世凱、立委何欣純、蔡其昌、林楚茵、王義川等人。

盧秀燕（前排左二）表示，感謝扶輪社和台中衛生局合作推動肺癌篩檢計畫，接下來將推動心房顫動篩檢預防計畫。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（前排左二）表示，感謝扶輪社和台中衛生局合作推動肺癌篩檢計畫，接下來將推動心房顫動篩檢預防計畫。記者陳敬丰／攝影

卓榮泰 盧秀燕 罷免

延伸閱讀

覆議案被否決 卓榮泰提行政立法兩院協商案例

日本取經 市長盧秀燕：台中大巨蛋將採商業複合經營

台中大巨蛋獎落誰家？市長盧秀燕：非我能決定

總預算案覆議延燒地方政府 盧秀燕：過不過都不該動到地方

相關新聞

綠委拚國安法案會期 四月起炒熱大罷免投票情緒

賴清德總統提出中國大陸對我五大國安威脅、十七項因應策略，正值「大罷免」加溫階段，立院民進黨籍召委預計四月起，陸續排案審查...

綠拚國安法案添罷免柴火 藍營：用更大民主因應紅帽子

賴清德總統宣布17項國安因應策略，民進黨立院黨團也預計在4月份陸續排審相關法案，被質疑是替大罷免添柴火。國民黨立院黨團書...

民進黨下鄉宣講今啟動 主打刪總預算毀民生

民進黨今啟動首場下鄉宣講，主訴求藍白刪總預算毀民生，闡述執政藍圖及國會亂象。同時各部會為因應被刪的預算，除監察院廁所不提...

影／大罷免白熱化…卓揆全台宣講第一站到台中 盧秀燕反應曝

全台大罷免將進入第二階段，適逢行政院提出總預算與財政收支劃分法覆議案皆未通過，行政院長卓榮泰率內閣與民進黨立委全台宣講，...

罷免也搞抗中保台亡國感 學者：加深仇恨助民進黨動員

賴清德總統日前宣布恢復軍審，提出因應中國大陸五方面威脅的17項策略，同時定義中國大陸為「境外敵對勢力」。因正值大罷免潮席...

宜蘭罷免綠委陳俊宇進入一階補件 罷團號召人民站出來

宜蘭區域立委陳俊宇被提起罷免，第一階段進入補件階段，發起團體「滿城封宇」表示，已進入補件階段，尚不足354份，須在10天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。