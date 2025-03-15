綠委拚國安法案會期 四月起炒熱大罷免投票情緒

賴清德總統提出中國大陸對我五大國安威脅、十七項因應策略，正值「大罷免」加溫階段，立院民進黨籍召委預計四月起，陸續排案審查「國家安全法」、「反滲透法」等多項國安法案。民進黨人士不諱言，民進黨已定位立院這會期為「國安法會期」、「大罷免會期」，與府院黨分進合擊，凸顯藍白親中立場，炒熱大罷免連署、投票氣氛。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，黨團成員針對國安修法提出諸多版本，例如為擴增國安保護範疇，提案修「國家情報工作法」、「反滲透法」等，或是檢討違法刑責，加重退役、現役軍人危害國安、從事間諜活動等處罰。

吳思瑤表示，除了主動出擊外，更要全力防堵藍白聯手所推動破壞國家安全的法律修正案，例如國民黨立委所提國家安全戰略法草案，是不折不扣的國安漏洞法案，也意圖沒收總統的國安統御權，又或是藍委主張陸配取得身分證規定，從6年改為4年等法案。

民進黨立委王定宇表示，現役軍人向解放軍效忠並非言論自由範圍，因此他提案修國安法，希望加重罰則。民進黨立委沈伯洋則提案修正國家安全法，強化國家核心關鍵技術營業秘密的保護。

沈伯洋表示，上任後提出立委赴中須納管等兩岸人民關係條例部分條文修正草案，卻被藍白聯手阻擋。相關草案至少被擋超過卅次，希望新會期藍白不要再阻擋，讓法案好好討論，而他推國安修法要處理的重點之一，則是鎖定統戰接觸者「中間人」。

民進黨立委林宜瑾表示，資安即國安，他將提案「資通安全管理法修正草案」，增訂公務機關及特定非公務機關對於危害國家資通安全產品有關下載、安裝或使用等相關規定，例如公務機關不得下載、安裝或使用危害國家資通安全產品等。

民進黨立委陳冠廷表示，國安案件平均刑度僅6個月，許多案件甚至可易科罰金，讓共諜有恃無恐。他已提出「國家安全法」、「反滲透法」、「國家機密保護法」三部法案修正案，明確要求設立國安專業法庭，由具備國安專業知識的法官審理相關案件。

民進黨人士表示，民進黨已將這個立法院會期定位為「國安法會期」、「大罷免會期」，兩者互為表裡，所涉及的修法範疇不只在外交與國防委員會，將以此為槓桿，與民進黨中央舉辦的下鄉宣講呼應，凸顯藍白親中立場，炒熱大罷免投票情緒。